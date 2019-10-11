فان مارفيك مدرب منتخب الإمارات: سنواصل العمل لتقديم أداء أفضل أمام تايلاند

شدد الهولندي بيرت فان مارفيك مدرب الإمارات على أهمية مواصلة العمل والاجتهاد حتى يقدم الفريق أداء أفضل خلال مواجهة تايلاند المقبلة، ضمن التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.

وتتصدر الإمارات المجموعة السابعة بست نقاط من مباراتين متفوقة بنقطتين عن تايلاند وفيتنام وثلاث عن ماليزيا، بينما تتذيل إندونيسيا المجموعة بدون نقاط من ثلاث مباريات.

وتستضيف تايلاند المنتخب الإماراتي يوم الثلاثاء المقبل في مباراتها الثالثة بالتصفيات.

وقال فان مارفيك لموقع الاتحاد الإماراتي على الإنترنت اليوم الجمعة: ”ينبغي مواصلة العمل والاجتهاد أكثر ليقدم المنتخب أداء أفضل في المواجهة المقبلة أمام تايلاند في الجولة الثالثة، الجهاز الفني حرص على علاج بعض السلبيات التي صاحبت الأداء في المباراتين السابقتين وتعزيز الإيجابيات حتى يظهر الفريق بصورة مشرفة ويحقق نتيجة إيجابية“.

وأبدى مدرب السعودية السابق رضاه التام عن أداء اللاعبين أمام إندونيسيا قائلًا: ”نفذ اللاعبون جزءًا كبيرًا مما طلبه منهم الجهاز الفني وتميزوا بانضباط كبير طوال المباراة“.

وكشف فان مارفيك أن المنتخب سيطر على المباراة ونجح في صناعة عدد كبير من الفرص خاصة في الشوط الثاني الذي شهد أفضلية واضحة للفريق.

وأضاف: ”حرصنا على إشراك عدد من اللاعبين الشبان أمام إندونيسيا وقدموا أداء متميزًا وساعدهم على ذلك جودة أرضية الملعب بعد المعاناة من سوء الأرضية في مباراة ماليزيا الأخيرة، كما أنني ممتن للاعبين الكبار الذين يسهمون بقدر وافر في النتائج الجيدة للمنتخب. نعمل حاليًا على محورين من أجل بناء فريق للمستقبل بالدفع باللاعبين الشبان وإتاحة الفرصة لهم.

وتابع: ”كذلك نعمل على تحقيق الانتصارات التي نحتاج فيها لعناصر الخبرة. تشكيلتنا تمزج بين الشباب والخبرة وهذا أمر مطلوب بشدة في كل فريق“.

الإمارات بالخمسة..#مبخوت يقود الإمارات للفوز بخمسة أهداف أمام إندونيسيا وتصدر المجموعة السابعة#الإمارات_إندونيسيا

تصفيات نهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023

الآن على #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/eDrM8J3wCW — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) October 10, 2019

الإمارات تتصدر ومبخوت يدخل التاريخ

يذكر أن المنتخب الإماراتي ارتقى لصدارة المجموعة السابعة في تصفيات قارة آسيا المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2022.

واكتسح المنتخب الإماراتي ضيفه الإندونيسي بخمسة أهداف دون رد، ضمن مباريات الجولة الثالثة للمجموعة.

ودخل لاعب كرة القدم الإماراتي علي مبخوت التاريخ من أوسع الأبواب، بعدما نجح في تسجيل ثلاثة أهداف خلال مباراة منتخب بلاده أمام إندونيسيا، في المباراة التي انتهت بفوز الأبيض بخمسة أهداف دون رد ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة السابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم التي ستقام في قطر عام 2022.

وأصبح مبخوت الهداف التاريخي لكرة القدم الإماراتية، ليتخطى عدد الأهداف التي سجلها النجم المعتزل عدنان الطلياني.

وبفضل الثلاثية التي سجلها في الشباك الإندونيسية، وصل إجمالي الأهداف التي سجلها في مختلف المحافل الدولية إلى 54 هدفًا.

ويتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة من المجموعات الثماني إلى جانب أفضل أربعة منتخبات حاصلة على المركز الثاني (المجموع 12 فريقًا) إلى نهائيات كأس آسيا، والدور الثالث من تصفيات كأس العالم.