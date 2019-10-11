خلود الزعابي أول حكم نسائي في تاريخ الإمارات تقود مباراة تحت 13 سنة

دخلت الحكمة الإماراتية خلود الزعابي تاريخ الكرة الإماراتية كونها أول حكم ساحة من العنصر النسائي يقوم بتحكيم مباراة رسمية.

وأدارت خلود الزعابي اليوم مباراة الإمارات والفجيرة في دوري تحت 13 سنة لكرة القدم.

أول حكم ساحة من العنصر النسائي في ملاعبنا .. خلود الزعابي أدارت اليوم مباراة الإمارات والفجيرة في دوري تحت 13 سنة لكرة القدم pic.twitter.com/uUEti9NVUF — قناة الشارقة الرياضية (@SharjahSportsTV) October 11, 2019

يذكر أن لجنة كرة قدم السيدات في الإمارات بالتعاون مع اتحاد كرة القدم الإماراتي دعمت 4 حكمات وهن آلاء بسام ونجاة البلوشي وخلود الزعابي وأمل جمال من أصل 30 حكماً للمشاركة في المعسكر المقام في مدينة نورنبيرغ الألمانية.

واستمر المعسكر لمدة 10 أيام بهدف رفع درجة جاهزيتهم الفنية والبدنية وتطوير أدائهم التحكيمي،.

وتضمن المعسكر الكثير من البرامج التطويرية التي تشتمل على عقد محاضرات نظرية وشرح بالفيديو، وتدريبات رفع اللياقة البدنية، كما شمل عقد محاضرات في القوانين الحديثة لكرة القدم بالإضافة إلى التطبيقات العملية، وعمل اختبارات بالفيديو.