خلود الزعابي أول حكم نسائي في تاريخ الإمارات تقود مباراة تحت 13 سنة

خلود الزعابي أول حكم نسائي في تاريخ الإمارات تقود مباراة تحت 13 سنة

المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

دخلت الحكمة الإماراتية خلود الزعابي تاريخ الكرة الإماراتية كونها أول حكم ساحة من العنصر النسائي يقوم بتحكيم مباراة رسمية.

وأدارت خلود الزعابي اليوم مباراة الإمارات والفجيرة في دوري تحت 13 سنة لكرة القدم.

يذكر أن لجنة كرة قدم السيدات في الإمارات بالتعاون مع اتحاد كرة القدم الإماراتي دعمت 4 حكمات وهن آلاء بسام ونجاة البلوشي وخلود الزعابي وأمل جمال من أصل 30 حكماً للمشاركة في المعسكر المقام في مدينة نورنبيرغ الألمانية.

واستمر المعسكر لمدة 10 أيام بهدف رفع درجة جاهزيتهم الفنية والبدنية وتطوير أدائهم التحكيمي،.

وتضمن المعسكر الكثير من البرامج التطويرية التي تشتمل على عقد محاضرات نظرية وشرح بالفيديو، وتدريبات رفع اللياقة البدنية، كما شمل عقد محاضرات في القوانين الحديثة لكرة القدم بالإضافة إلى التطبيقات العملية، وعمل اختبارات بالفيديو.

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