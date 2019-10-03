ترتيب الدوري الإماراتي بعد فوز الشارقة على نادي العين (صورة)

ارتقى نادي الشارقة إلى صدارة ترتيب الدوري الإماراتي بعد فوزه المثير على العين 3/2.

وواصل الشارقة انطلاقته المثالية في بطولة دوري الخليج العربي هذا الموسم، بعدما حقق فوزًا مثيرًا في اللحظات الأخيرة 3-2 على ضيفه العين اليوم الخميس، في قمة مباريات الجولة 3 للمسابقة.

وانفرد الشارقة حامل اللقب بصدارة الترتيب بعدما رفع رصيده إلى 9 نقاط، محققًا العلامة الكاملة، بعدما فاز في مبارياته الثلاث الأولى بالبطولة، في حين تجمد رصيد العين عند ست نقاط في المركز الثالث مؤقتًا لحين انتهاء باقي مباريات الجولة.

وفي مباراة أخرى، سقط فريق شباب الأهلي دبي في فخ التعادل السلبي مع مضيفه الجزيرة في الجولة الثالثة للدوري الإماراتي لكرة القدم.

ارتفع رصيد شباب الأهلي دبي إلى 7 نقاط فيما ارتفع رصيد الجزيرة إلى 4 نقاط.

وفيما يلي ترتيب الدوري الإماراتي كاملًا: