منتخب الإمارات يقسو على إندونيسيا بخماسية في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 (فيديو)

اكتسح منتخب الإمارات منافسه منتخب إندونيسيا بخماسية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، في الجولة الثالثة من المجموعة السادسة في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022.

افتتح خليل عبدالرزاق التسجيل للإمارات في الدقيقة 41، مستغلًا خطأ فادحًا من حارس إندونيسيا، وأضاف النجم علي مبخوت الهدف الثاني للإمارات في الدقيقة 51، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وقدم علي مبخوت مباراة مذهلة بتسجيل 3 أهداف ”هاتريك“، إذ جاء ثالث أهداف الإمارات في الدقيقة 63 من ضربة جزاء.

ووقع علي مبخوت الهدف الرابع في الدقيقة 72، بعدما تلاعب بالحارس.

واختتم طارق حسن خماسية الإمارات في الدقيقة 90.

ورفع الفوز رصيد منتخب الإمارات إلى 3 نقاط في صدارة المجموعة السادسة، بفارق نقطتين عن تايلاند وفيتنام.

وفي الجولة المقبلة يلعب منتخب الإمارات مع تايلاند يوم 15 من الشهر الحالي.

ولحساب المجموعة الثانية، تعادل منتخب الأردن سلبيًا مع الكويت.

ورفع التعادل رصيد الكويت إلى 4 نقاط من 3 مباريات في المركز الثاني، مقابل نقطتين للأردن من مباراتين، في حين يتصدر منتخب إيران ترتيب المجموعة بـ6 نقاط.

وشهد اليوم الخميس فوز لبنان 2/1 على تركمنستان، والعراق 2/0 على هونغ كونغ، وعُمان 3/0 على أفغانستان، وقيرغيزستان 7/0 على ميانمار، وسوريا 2/1 على جزر المالديف، وإيران 12/0 على كمبوديا، وفيتنام 1/0 على ماليزيا، وقطر 2/0 على بنغلادش، والصين 7/0 على غوام، وأوزبكستان 5/ 0على اليمن، وكوريا الجنوبية 8/0 على سريلانكا، واليابان 6/0 على منغوليا، وأستراليا 5/0 على النيبال.

وتنطلق الجولة المقبلة يوم الثلاثاء، وفي أبرز المباريات يلعب منتخب كوريا الجنوبية مع كوريا الشمالية، والعراق مع كمبوديا، والإمارات مع تايلاند، ولبنان مع سريلانكا، والبحرين مع إيران، والأردن مع النيبال، وقطر مع عمان.

تصفيات كاس العالم اسيا : الإمارات 1 – 0 إندونيسيا | هدف الإمارات الاول خليل إبراهيم في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1 ⇩⚽ Telegram : ء https://t.co/3Ck7NEvcQM pic.twitter.com/7yQ4UyC0rj — اهداف المباريات HD (@arbhdd) October 10, 2019

تصفيات كاس العالم اسيا : الإمارات 2 – 0 إندونيسيا | هدف الإمارات الثاني علي مبخوت في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1 ⇩⚽ Telegram : ء https://t.co/3Ck7NEvcQM pic.twitter.com/Ji9RDIIqHv — اهداف المباريات HD (@arbhdd) October 10, 2019

تصفيات كاس العالم اسيا : الإمارات 3 – 0 إندونيسيا | هدف الإمارات الثالث علي مبخوت ⇩⚽ Telegram : ء https://t.co/3Ck7NEvcQM pic.twitter.com/5Jb053qeXY — اهداف المباريات HD (@arbhdd) October 10, 2019

تصفيات كاس العالم اسيا : الإمارات 4 – 0 إندونيسيا | هدف الإمارات الرابع علي مبخوت هاتريك ⇩⚽ Telegram : ء https://t.co/3Ck7NEvcQM pic.twitter.com/5fXkvZd4F0 — اهداف المباريات HD (@arbhdd) October 10, 2019