أهداف مباراة الإمارات وإندونيسيا.. 4/0 لرفاق علي مبخوت (فيديو)

سجل خليل إبراهيم الهدف الأول في المباراة التي تجمع منتخب الإمارات مع إندونيسيا، في الجولة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 (المرحلة الثانية).

وجاء هدف خليل إبراهيم في الدقيقة 41، مستغلًا خطأ فادحًا من حارس إندونيسيا.

ووقع علي مبخوت الهدف الثاني للإمارات في الدقيقة 51.

وسجل علي مبخوت الهدف الثالث من ضربة جزاء في الدقيقة63.

وسجل علي مبخوت الهدف الثالث له والرابع للإمارات في الدقيقة 72.

ويملك منتخب الإمارات مشاركة وحيدة في كأس العالم وكانت في نسخة العام 1990.

تصفيات كاس العالم اسيا : الإمارات 1 – 0 إندونيسيا | هدف الإمارات الاول خليل إبراهيم في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1 ⇩⚽ Telegram : ء https://t.co/3Ck7NEvcQM pic.twitter.com/7yQ4UyC0rj — اهداف المباريات HD (@arbhdd) October 10, 2019

تصفيات كاس العالم اسيا : الإمارات 2 – 0 إندونيسيا | هدف الإمارات الثاني علي مبخوت في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1 ⇩⚽ Telegram : ء https://t.co/3Ck7NEvcQM pic.twitter.com/Ji9RDIIqHv — اهداف المباريات HD (@arbhdd) October 10, 2019

تصفيات كاس العالم اسيا : الإمارات 3 – 0 إندونيسيا | هدف الإمارات الثالث علي مبخوت ⇩⚽ Telegram : ء https://t.co/3Ck7NEvcQM pic.twitter.com/5Jb053qeXY — اهداف المباريات HD (@arbhdd) October 10, 2019

تصفيات كاس العالم اسيا : الإمارات 4 – 0 إندونيسيا | هدف الإمارات الرابع علي مبخوت هاتريك ⇩⚽ Telegram : ء https://t.co/3Ck7NEvcQM pic.twitter.com/5fXkvZd4F0 — اهداف المباريات HD (@arbhdd) October 10, 2019

وأعلن المدير الفني لمنتخب الإمارات الأول لكرة القدم، الهولندي بيرت فان مارفيك قائمة الأبيض استعدادًا لمواجهتي إندونيسيا، وتايلاند في بانكوك يوم 15 أكتوبر، ضمن الجولتين الثانية والثالثة من التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 لحساب المجموعة السابعة .

وضمت القائمة 26 لاعبًا هم: علي خصيف، سالم راشد، خليفة الحمادي، خلفان مبارك، علي مبخوت، عمر عبدالرحمن، محمد العطاس، عبدالله رمضان، زايد العامري (الجزيرة) محمد الشامسي، حمدان الكمالي، محمد برغش، خليل الحمادي (الوحدة) خالد عيسى، محمد شاكر، أحمد برمان، بندر الإحبابي (العين) الحسن صالح، ماجد سرور (اشارقة) وليد عباس ، أحمد خليل (شباب الأهلي دبي) جاسم يعقوب، طارق أحمد (النصر) علي صالح، علي سالمين (الوصل) حسن المحرمي (بني ياس).

واقتنص منتخب الإمارات فوزًا ثمينًا من نظيره الماليزي، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة السابعة في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وأحرز هدفي منتخب الإمارات المهاجم علي أحمد مبخوت لاعب الجزيرة، في الدقيقتين 43 و75 من عمر المباراة.

يذكر أن منتخب الإمارات يلعب في المجموعة السابعة مع ماليزيا وتايلاند وفيتنام وأندويسيا.

وجاء منتخب منتخب في المركز الـ66 على مستوى العالم، في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“، ثم السعودية 70 والعراق 79 بعدما تراجع مركزين.