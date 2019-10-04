عجمان يزيد من جراح الوصل ويرتقي للمركز الثالث في ترتيب الدوري الإماراتي (فيديو)

حافظ فريق عجمان على سجله خاليًا من الهزائم في دوري الخليج العربي بفوزه على ضيفه الوصل 1-0 خلال المباراة التي جمعتهما، اليوم الجمعة، في الجولة الـ 3 من المسابقة، والتي شهدت فوز الفجيرة على خورفكان 2-1.

ويُدين عجمان بالفضل بهذا الفوز للاعبه أبو بكر ستيف تراولي الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 21.

وشهدت المباراة طرد محمد أحمد الشحي لاعب عجمان في الدقيقة 13.

ورفع عجمان رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثالث بفارق الأهداف خلف شباب الأهلي-دبي، وتوقف رصيد الوصل عند نقطة واحدة في المركز الثالث عشر.

وفي المباراة الثانية، فاز الفجيرة على خورفكان 2-1.

وسجل هدفي الفجيرة فيرناندو غابرييل في الدقيقتين 34 من ركلة جزاء والأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة، فيما سجل هدف خورفكان روبسون دي باولا في الدقيقة الرابعة.

ورفع الفجيرة رصيده إلى 6 نقاط في المركز الخامس بفارق الأهداف خلف العين، وتوقف رصيد خورفكان عند نقطة في المركز الحادي عشر مناصفة مع النصر.