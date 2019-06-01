نادي الوصل الإماراتي يضم البرازيلي ويلتون سواريز هداف الشارقة

نجح نادي الوصل الإماراتي في الحصول على خدمات البرازيلي ويلتون سواريز، مهاجم فريق الشارقة، لينضم إلى صفوف الفريق بدايةً من الموسم المقبل.

وحصل نادي على توقيع سواريز لمدة موسمين، في صفقة انتقال حر، بعد منافسة قوية مع الشارقة.

وانضم المهاجم البرازيلي صاحب الـ32 عاماً لصفوف الشارقة، في سبتمبر 2017، قادماً من قيصري سبور التركي.

وتوّج سواريز بلقب دوري الخليج العربي الإماراتي مع الشارقة بالموسم المنصرم 2018-2019، وشارك في 26 مباراة هذا الموسم في الدوري الإماراتي، نجح خلالهم في إحراز 20 هدفاً وصناعة 7 تمريرات حاسمة لزملائه.