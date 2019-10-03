أهداف مباراة الشارقة والعين: 2-1 للزعيم (فيديو)

تقدم إيغور كورنادو لاعب نادي الشارقة بهدف في شباك العين، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة للدوري الإماراتي لكرة القدم.
وأحرز كورنادو هدفه في الدقيقة 11 من ركلة جزاء.
وتعادل بندر الأحبابي للعين قبيل نهاية الشوط الأول.
وفي الدقيقة 51 أحرز لابا كودجا الهدف الثاني للعين من متابعة قوية.
يبحث الشارقة حامل اللقب عن استكمال حملته للدفاع عن لقبه في مواجهات طموحات العين في مواجهة كروية لا تخلو من الإثارة.
"ساحر دورينا"
من ركلة جزاء احتُسبت بعد العودة إلى تقنية الفيديو..#كورونادو يتقدم لـ #الشارقة بالهدف الأول على #العين#الشارقة_العين#دوري_الخليج_العربي #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/zpYHBMkM5R
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) October 3, 2019
"لمثل هذا يشجعون الزعيم"#بندر_الأحبابي يواصل تألقه ويسجل هدف التعادل لـ #العين#الشارقة_العين#دوري_الخليج_العربي #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/UU0GQEj9uf
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) October 3, 2019
#لابا يواصل هواية هز الشباك..#العين يقلب الطاولة ويسجل الهدف الثاني#الشارقة_العين#دوري_الخليج_العربي #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/xKogJ1Xyn1
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) October 3, 2019