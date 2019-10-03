كل ما تريد معرفته عن مواجهة الشارقة ضد العين في الدوري الإماراتي

تتجه الأنظار، مساء اليوم الخميس، إلى ملعب نادي الشارقة لمتابعة اللقاء المنتظر بين الشارقة وضيفه العين في مواجهة نارية ضمن منافسات الجولة الثالثة للدوري الإماراتي لكرة القدم.

يبحث الشارقة حامل اللقب عن استكمال حملته للدفاع عن لقبه في مواجهات طموحات العين في مواجهة كروية لا تخلو من الإثارة.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة الشارقة ضد العين اليوم الخميس، في الدوري الإماراتي:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب نادي الشارقة في الساعة التاسعة والربع مساء اليوم الخميس، بتوقيت الإمارات.

وتذاع المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية 1 بصوت المعلق فارس عوض ودبي الرياضية 1 بصوت المعلق عبد الله السعدي والشارقة الرياضية بصوت المعلق راشد عبد الرحمن.

ترتيب الفريقين

يحتل فريق الشارقة المركز الثاني في جدول الترتيب بقيادة مدربه عبد العزيز العنبري، بعد انتصارين حققهما الفريق في أول جولتين، وسجل الشارقة 5 أهداف واستقبل هدفًا واحدًا.

ويحتل العين المركز الثالث بقيادة مدربه الكرواتي إيفان ليكو بعد الفوز في أول جولتين أيضًا، وسجل العين 6 أهداف واستقبل 3 أهداف.

وانتهى آخر لقاء بين الفريقين بالدوري الموسم الماضي بالتعادل بهدفين لكل منهما.

الشارقة ومواصلة الانتصارات

يبحث الشارقة حامل اللقب عن مواصلة انتصاراته وتحقيق مستويات مبشرة في حملة الدفاع عن بطولة الدوري مع المدرب عبد العزيز العنبري الذي أكد قبل اللقاء أن العمل الجماعي هو سر تفوق فريقه في الموسم الماضي وما يراهن عليه في الموسم الماضي.

ويغيب عن الشارقة الثنائي الحسن صالح وسيف راشد، ومن المرجح أن يعتمد الشارقة على تشكيلة تضم الحارس عادل الحوسني وأمامه رباعي الدفاع عبد الله غانم وعلي الظحناني وشاهين عبد الرحمن وماجد سرور.

ويقود خط الوسط الأوزبكي أتابيك شوكوروف وبجواره عمر جمعة ومحمد الشحي، بينما يلعب في الهجوم ريان مينديز لاعب الرأس الأخضر ومواطنه ريكاردو جوميز والبرازيلي إيجور كورنادو.

العين.. والضربة المزدوجة

يبحث فريق العين عن ضربة مزدوجة في مباراة الشارقة أولها الاستمرار في مشوار الصدارة، أيضًا توجيه ضربة للشارقة أحد الباحثين عن التتويج.

وأكد إيفان ليكو قبل المباراة أن فريقه لا يخشى أي مواجهة بالدوري رغم التأثر ببعض الغيابات، ولكن فريقه قادر على التعامل مع أجواء لقاء الشارقة، ويغيب عن العين كل من الجزائري عبد الرحمن مزيان والبرازيلي كايو وريان يسلم ومحمد عبد الرحمن.

ويعتمد العين على تشكيلة تضم الحارس خالد عيسى وأمامه رباعي الدفاع سعيد جمعة ومحمد شاكر وإسماعيل أحمد والياباني تسوكاسا شيوتاني، بينما يقود خط الوسط أحمد برمان ويحيى نادر والصربي أندريا وبندر الأحبابي.

ويراهن ليكو على دويتو خط الهجوم جمال معروف والتوجولي لابا كودجو من أجل هز شباك فريق الشارقة، وأكد شاكر عبد الفتاح مدرب العين الإماراتي الأسبق لـ“إرم نيوز“ أن المباراة لن تكون سهلة فالشارقة لن يقبل سوى بالفوز وأيضًا العين.

وأضاف:“ هناك غيابات مؤثرة في العين، خاصة مزيان وكايو، ولكن الشارقة أيضًا سيكون تحت الضغط أمام جماهيره لتحقيق الفوز“.