الموعد والقنوات الناقلة لمباراة العين والشارقة في الدوري الإماراتي

يلاقي نادي الشارقة حامل اللقب، منافسه العين، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإماراتي للمحترفين.

وتقام المباراة الساعة 20:15 بتوقيت مكة المكرمة، 19:15 بتوقيت القاهرة.

وتنقل المباراة على قناة أبوظبي الرياضية HD 1.

ويملك الشارقة 6 نقاط في الصدارة، مع العين وشباب الأهلي دبي، وقد فاز حامل لقب الموسم الماضي 2/0 على خورفكان، و3/ على اتحاد كلباء، في حين تغلب العين 3/2 على اتحاد كلباء، ثم 3/1 على الوصل.

وأعلن عبدالعزيز العنبري مدرب الشارقة، استعداد فريقه للمباراة وقال: ”أتمنى التوفيق للفريقين بتقديم مباراة جيدة عالية المستوى، مستعدون بشكل جيد للقاء، العمل الجماعي أهم ما يميزنا، وهذا سبب نجاحنا في الموسم الماضي“.

وأضاف ”نعرف مدى قوة المباراة، لأن العين لم يرض جماهيره الموسم الماضي، لذلك يدخل هذا الموسم بكل قوة“.

وتابع العنبري ”العين فريق محترم ويمتلك حضورًا مميزًا حتى بوجود الغيابات في صفوفه“.

وأوضح ”يغيب الحسن صالح للإيقاف، وسيف راشد لمدة أسبوعين للإصابة، ننتظر القرار النهائي حول جاهزية ماجد سرور“.

في المقابل أكد الكرواتي إيفان ليكو مدرب العين، غياب الثلاثي كايو كانيدو وعبدالرحمن مزيان ومحمد عبدالرحمن، عن المباراة للإصابة، وقال: ”العنصر المهم في منظومة أي فريق، الروح والأسلوب الجماعي“.

وتابع ”لن نبحث عن أعذار، لأن العين أحد أبرز أندية القارة الآسيوية، نحترم طموحات المنافسين ولا نخشى أي فريق“.

وأكمل ”ندرك أننا سنواجه فريقًا جيدًا يمتلك نوعية مميزة من اللاعبين، المواجهة تمثل تحديًا مهماً للفريقين“.

وأردف ”قمنا بتحليل نقاط القوة والضعف في الجولتين الماضيتين، نعرف ما المطلوب منا لتحقيق هدفنا في ملعب الفريق المنافس، الجميع جاهز للتحدي القادم في مسابقة الدوري أمام حامل اللقب“.

وواصل ”فريقي يضم مجموعة من العناصر الجيدة، نتمتع بجمهور رائع“.