الجزيرة الإماراتي يجدد فوزه على النصر العماني ويتأهل لدور الـ16 بكأس محمد السادس (فيديو)

جدد نادي الجزيرة الإماراتي فوزه على النصر العماني، وهذه المرة بنتيجة 3/1، ليتأهل إلى دور الـ16 في كأس محمد السادس للأندية الأبطال الإثنين.

وأنهى الجزيرة الشوط الأول متقدمًا 1/0 سجله زايد العامري التسجيل مستفيدًا من عرضية كينو المتقنة في الدقيقة العاشرة.

وتعادل حمد الحوسني للنصر في الدقيقة 4.

لكن الجزيرة سجل هدفين وقعهما زايد العامري ومراد باتنا في الدقيقتين 66 و81، لينهي المباراة فائزًا 3/1.

وتأهل الجزيرة إلى دور الـ16 بنتيجة إجمالية 4/1 بعدما فاز 1/0 ذهابًا.

???? من مدينة #أبوظبي | شاهد ⚽ هدف الجزيرة الثاني .. الشوط الثاني لمباراة فريقي..#الجزيرة_الاماراتي: 2

– زايد العامري (6) – (66)#النصر_العماني: 1

– محمد الحوسني (46) إياب #دور_32

– نتيجة مباراة الذهاب (1 للجزيرة 0 للنصر).

#كاس_محمد_السادس_للاندية_الابطال pic.twitter.com/lInyDJHKDP — الاتحاد العربي لكرة القدم (@UAFAAC) September 23, 2019