الجزيرة الإماراتي يجدد فوزه على النصر العماني ويتأهل لدور الـ16 بكأس محمد السادس (فيديو)

الجزيرة الإماراتي يجدد فوزه على النصر العماني ويتأهل لدور الـ16 بكأس محمد السادس (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

جدد نادي الجزيرة الإماراتي فوزه على النصر العماني، وهذه المرة بنتيجة 3/1، ليتأهل إلى دور الـ16 في كأس محمد السادس للأندية الأبطال الإثنين.

وأنهى الجزيرة الشوط الأول متقدمًا 1/0 سجله زايد العامري التسجيل مستفيدًا من عرضية كينو المتقنة في الدقيقة العاشرة.

وتعادل حمد الحوسني للنصر في الدقيقة 4.

لكن الجزيرة سجل هدفين وقعهما زايد العامري ومراد باتنا في الدقيقتين 66 و81، لينهي المباراة فائزًا 3/1.

وتأهل الجزيرة إلى دور الـ16 بنتيجة إجمالية 4/1 بعدما فاز 1/0 ذهابًا.