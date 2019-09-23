أهداف مباراة الجزيرة ضد النصر.. 3/1 لفخر أبوظبي (فيديو)

تقدم الجزيرة الإماراتي بالهدف الأول في المباراة التي تجمعه مع النصر العماني، في إياب دور الـ32 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال.
وافتتح زايد العامري التسجيل مستفيدًا من عرضية كينو المتقنة.
وفي الدقيقة 46 تعادل حمد الحوسني للنصر العماني.
وعاد زايد العامري وسجل الهدف الثاني له وللجزيرة في الدقيقة 66.
ووقع مراد باتنا الهدف الثالث للجزيرة في الدقيقة 81.
وانتهت مباراة الذهاب بفوز الجزيرة 1/0.
???? من مدينة #أبوظبي |
شاهد ⚽ هدف الجزيرة الأول ..
الشوط الأول لمباراة فريقي..#الجزيرة_الاماراتي: 1
– زايد العامري (6)#النصر_العماني: 0
إياب #دور_32#كاس_محمد_السادس_للاندية_الابطال pic.twitter.com/CMjubPEBTq
— الاتحاد العربي لكرة القدم (@UAFAAC) September 23, 2019
???? من مدينة #أبوظبي |
شاهد ⚽ هدف النصر ..
الشوط الأول لمباراة فريقي..#الجزيرة_الاماراتي: 1
– زايد العامري (6)#النصر_العماني: 1
– محمد الحوسني (46)
إياب #دور_32#كاس_محمد_السادس_للاندية_الابطال pic.twitter.com/jYFS1EvPwm
— الاتحاد العربي لكرة القدم (@UAFAAC) September 23, 2019
???? من مدينة #أبوظبي |
شاهد ⚽ هدف الجزيرة الثاني ..
الشوط الثاني لمباراة فريقي..#الجزيرة_الاماراتي: 2
– زايد العامري (6) – (66)#النصر_العماني: 1
– محمد الحوسني (46)
إياب #دور_32
– نتيجة مباراة الذهاب (1 للجزيرة 0 للنصر).
#كاس_محمد_السادس_للاندية_الابطال pic.twitter.com/lInyDJHKDP
— الاتحاد العربي لكرة القدم (@UAFAAC) September 23, 2019