أهداف مباراة الجزيرة ضد النصر.. 3/1 لفخر أبوظبي (فيديو)

تقدم الجزيرة الإماراتي بالهدف الأول في المباراة التي تجمعه مع النصر العماني، في إياب دور الـ32 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وافتتح زايد العامري التسجيل مستفيدًا من عرضية كينو المتقنة.

وفي الدقيقة 46 تعادل حمد الحوسني للنصر العماني.

وعاد زايد العامري وسجل الهدف الثاني له وللجزيرة في الدقيقة 66.

ووقع مراد باتنا الهدف الثالث للجزيرة في الدقيقة 81.

وانتهت مباراة الذهاب بفوز الجزيرة 1/0.