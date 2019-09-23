كل ما تريد معرفته عن مباراة الجزيرة الإماراتي ضد النصر العماني اليوم في كأس الملك محمد السادس

يتجدد الموعد بين فريق الجزيرة الإماراتي وضيفه النصر العماني، مساء اليوم الإثنين، في جولة الإياب لدور الـ32 ببطولة كأس الملك محمد السادس للأندية العربية الأبطال لكرة القدم.

وحقق الجزيرة فوزًا مهمًا في عمان بهدف دون رد يقربه بشدة من التأهل لدور الستة عشر بالبطولة العربية، إلا أن النصر يتسلح بعنصر المفاجأة لإلحاق الهزيمة بفخر أبوظبي في عقر داره.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة الجزيرة الإماراتي ضد النصر العماني اليوم في كأس الملك محمد السادس:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة 18:45 مساء اليوم الإثنين بتوقيت الإمارات 17:45 مساءً بتوقيت عمان.

وتذاع المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية 1 بصوت المعلق علي سعيد الكعبي.

تاريخ اللقاءات.. وفرص التأهل

يتفوق الجزيرة بشكل واضح على النصر خلال 4 مباريات جمعتهما بدأت في دوري أبطال الخليج عام 2007 وفاز الجزيرة ذهابًا بهدف نظيف وتغلب إيابًا في الإمارات بثنائية دون رد.

وتقابلا في نصف نهائي دوري أبطال 2007 أيضًا وفاز الجزيرة بهدف نظيف كما تقابلا في لقاء الذهاب بالبطولة العربية وتغلب الجزيرة بنفس النتيجة في عمان.

ويحتاج النصر العماني للفوز بأي نتيجة للتأهل لدور الستة عشر بينما يبقى الجزيرة باحثًا عن التعادل ويبقى فوز النصر 1-0 كفيلًا بلجوء الفريقين لضربات الترجيح.

انطلاقة الجزيرة

قدم الجزيرة انطلاقة قوية لموسمه بعد أن فاز على النصر العماني ثم التغلب على خورفكان في الدوري، ويتطلع المدرب الهولندي يورغن ستربيل، المدير الفني للجزيرة، مواصلة الأداء القوي الذي ظهر به الفريق وخاصة مع اكتمال القوة الضاربة والعبور لدور الستة عشر بالبطولة العربية.

وقال ستربيل قبل المباراة: ”هدفنا تحقيق الفوز في مباراة الإياب ومواصلة تحقيق الانتصارات ولكن مع تفادي إرهاق اللاعبين وزيادة التجانس في التشكيلة الأساسية“.

وألمح ستربيل لإمكانية إراحة بعض النجوم، وتضم التشكيلة المتوقعة لفخر أبوظبي للمباراة كلًا من الحارس علي خصيف وأمامه الرباعي سالم العايدي وميلوس كوسانوفيتش ومحمد العطاس وسالم راشد للدفاع وسولاني سيريرو وخلفان مبارك وعمر عبد الرحمن ”عموري“ للوسط ومراد باتنة وماركوس كينو وعلي مبخوت للهجوم.

مفاجأة النصر

يتطلع النصر لتحقيق المفاجأة والفوز على الجزيرة في عقر داره رغم صعوبة المهمة، وقال المدرب الكرواتي رادان جاسانين، المدير الفني للفريق العماني، في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء: ”نسعى لمجاراة الجزيرة ونجومه خاصة أننا قدمنا أداءً جيدًا في لقاء الذهاب رغم الهزيمة“.

ويعتمد الفريق العماني على تشكيلته التي تضم الحارس إبراهيم المخيني وأمامه الرباعي فهد نصيب وخالد البريكي وأنور مبارك وخالد إسكندر للدفاع وعمر المالكي وعمر الفزاري ودانيال إيتور وحمد توريه للوسط وخالد الهاجري وسوري فوفانا للهجوم.

وقال حمزة الجمل مدرب ظفار العماني الأسبق لإرم نيوز إن الفوارق كبيرة على مستوى النجوم والجماعية بين الجزيرة والنصر ولكن يبقى الأداء داخل المستطيل الأخضر كفيلًا بأي نتيجة.

وأضاف: ”الجزيرة سيلعب بالقوة الضاربة عكس مباراة الذهاب التي شهدت غياب عدد من الدوليين وهو ما يزيد صعوبة مهمة النصر“.