كل ما تريد معرفته عن ديربي النصر والوصل في الدوري الإماراتي

يتابع عشاق الكرة الإماراتية، اليوم الجمعة، لقاء الديربي بين فريقي النصر والوصل في الجولة الأولى للدوري الإماراتي وسط توقعات بمواجهة ساخنة ومثيرة على غرار لقاءات الديربي التي جمعت الفريقين من قبل.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي ملامح مواجهة النصر والوصل في الدوري الإماراتي:

الموعد والقنوات الناقلة

تبدأ مباريات اليوم في الساعة 18:45 مساءً بتوقيت الإمارات بمواجهة العين واتحاد كلباء على ملعب هزاع بن زايد عبر قناة أبوظبي الرياضية 1 ويلعب في نفس التوقيت الوحدة خارج أرضه ضد الفجيرة عبر قناة أبوظبي الرياضية 2.

وتذاع مباراة النصر والوصل في الساعة 21:15 مساءً بتوقيت الإمارات عبر قناة أبوظبي الرياضية 1.

تفوق النصر

يسعى الوصل لكسر تفوق النصر في المباريات الأخيرة فآخر لقاء بين الفريقين في الدوري يوم 3 أبريل الماضي وفاز النصر بنتيجة 4-2.

وأطاح النصر بنظيره الوصل في ربع نهائي كأس الخليج العربي 2018 بضربات الترجيح بعد التعادل كما أن الوصل لم يفز في آخر 4 لقاءات بينه وبين النصر منذ التغلب عليه يوم 16 فبراير 2018 في ربع نهائي كأس الخليج العربي.

أسلحة النصر

يحشد فريق النصر أسلحته لعبور عقبة الوصل في ديربي دبي وتقديم بداية قوية للفريق في الموسم الحالي ، وأكد المدرب البرازيلي كايو زانادي المدير الفني لفريق النصر قبل اللقاء أن فريقه يسعى لتحقيق الفوز في لقاء الديربي على ملعب النصر قائلًا: “ نسعى لمواجهة قوية وفوز مميز في بداية الدوري“.

ويغيب عن النصر الثلاثي محمد العكبري ومحمد إبراهيم وخليفة مبارك ، ويعتمد النصر على طريقة 4-2-3-1 بوجود الحارس أحمد شامبيه وأمامه الرباعي مبارك سعيد ومحمد علي إياد ومحمود خميس وهزاع سالم للدفاع مع ثنائي الارتكاز حبيب الفردان والبرتغالي أنطونيو جوزيه ”توزي“ وخالد جلال وطارق أحمد وصانع الألعاب الهولندي براندلي كيواس مع خبرات المهاجم الإسباني ألفارو نيجيريدو.

أوراق الوصل

تبدو صفوف الوصل مكتملة قبل لقاء الديربي كما شدد الروماني لورينت ريجيكامب المدير الفني لفريق الوصل على أهمية المباراة في بداية مسيرة الفريق من أجل تحقيق الفوز على حساب النصر وكسب ثقة الجماهير في بداية الموسم.

ويعتمد ريجيكامب على تشكيلة تضم الحارس محمد البيرق وأمامه الرباعي البرازيلي لوكاس جالفاو وعبد الرحمن علي وعبد الرحمن صالح والبرازيلي ناثان فيليبي في خط الدفاع مع ثلاثي الوسط علي سالمين وخميس إسماعيل والإكوادوري فرناندو جايبور مع مثلث الهجوم علي صالح والبرازيلي فابيو ليما ومواطنه ويلتون سواريز.

وقال طارق العشري مدرب الشعب الإماراتي الأسبق لـ“إرم نيوز“ إن لقاءات الديربي بين الوصل والنصر تتسم دائمًا بالندية بين الفريقين مهما كانت ظروفهما سواء كانوا في دائرة المنافسة أو بعيدًا عنها وهو ما لاحظه حين عمل بالدوري الإماراتي.

وأضاف: “ النصر لديه مهاجم قدير وهو نيجريدو صاحب الخبرات وأيضًا الوصل لديه خبرات ويلتون سواريز الذي صنع الفارق مع الشارقة في الموسم الماضي بجانب موهبة فابيو ليما“.