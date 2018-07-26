نادي النصر الإماراتي ينفصل عن اللاعب راشد عيسى بالتراضي

أعلن نادي النصر الإماراتي فسخ عقد لاعبه راشد عيسى بالتراضي، موجهًا الشكر إلى اللاعب على الفترة التي قضاها في النادي.

وقال النادي عبر حسابه على تويتر اليوم الخميس:”شكرًا راشد عيسى على الفترة التي قضيتها في قلعة العميد، وأطيب التمنيات لك بالتوفيق في محطتك المقبلة”.

وكان اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا أولى صفقات النصر الموسم الماضي، ووقَّع عقدًا لمدة عامين في صفقة انتقال حر.

وسبق لراشد اللعب لنادييْ الوصل، والعين، لكن لم تتضح بعد وجهته المقبلة بعد انفصاله عن النصر قبل بداية الموسم الجديد.

وأنهى النصر الموسم الماضي في المركز الرابع بدوري المحترفين الإماراتي.