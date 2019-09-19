الشارقة يستهل دفاعه عن لقب الدوري الإماراتي بالفوز على خورفكان (فيديو)

استهل الشارقة الدفاع عن لقب دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم بالفوز 2-صفر على خورفكان الوافد الجديد، اليوم الخميس.

وسجل الشارقة هدفين بواقع هدف في كل شوط في انتصاره على خورفكان، بينما ألغت تقنية حكم الفيديو المساعد هدفًا ثالثًا رائعًا لحامل اللقب عبر إيجور كورنادو في الوقت المحتسب بدل الضائع بداعي وجود خطأ قبل تسجيل الهدف.

وافتتح ريان مينديز من الرأس الأخضر التسجيل للشارقة بضربة رأس في الدقيقة 18 قبل أن يضاعف مواطنه ريكاردو غوميز النتيجة في الدقيقة 68.