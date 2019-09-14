مباراة الشارقة وشباب الأهلي دبي.. طرد وتدخلات عنيفة أبرز مشاهد الشوط الأول في كأس سوبر الخليج العربي (فيديو)

تعرض الحسن صالح، لاعب الشارقة، للطرد المباشر بعد الرجوع لتقنية الفيديو، في مواجهة فريقه ضد شباب الأهلي دبي، في المباراة التي تجمع الفريقين، مساء اليوم السبت، على ملعب ”آل مكتوم“ بنادي النصر، في كأس سوبر الخليج العربي.

واتخذ حكم اللقاء بعد الرجوع لتقنية الفيديو وإثر ضربة بالكوع من اللاعب.

كما تعرض ماجد حسن لإصابة قوية.

وتشهد المواجهة صراعًا بين خبرات شباب الأهلي دبي مع المدرب الأرجنتيني رودلفو أروابارينا وطموح الشارقة مع المدرب عبدالعزيز العنبري.

تفوق الشارقة في آخر لقاءين ضد شباب الأهلي دبي ببطولة الدوري في الموسم الماضي ذهابًا وإيابًا.

وحقق شباب الأهلي دبي لقب كأس السوبر 4 مرات ويسعى لحصد اللقب الخامس والتساوي مع العين الأكثر تتويجًا بالسوبر برصيد 5 مرات بينما فاز الشارقة برصيد مرة واحدة منذ العام 1993.