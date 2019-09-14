كل ما تريد معرفته عن مباراة الشارقة ضد شباب الأهلي دبي في كأس السوبر الإماراتي

تتجه الأنظار، مساء اليوم السبت، إلى الإمارات لمتابعة مباراة كأس السوبر المحلي الذي يجمع بين الشارقة بطل الدوري وشباب الأهلي دبي بطل كأس رئيس الدولة وكأس الخليج العربي.

وتشهد المواجهة صراعًا بين خبرات شباب الأهلي دبي مع المدرب الأرجنتيني رودلفو أروابارينا وطموح الشارقة مع المدرب عبدالعزيز العنبري.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي ملامح مباراة السوبر الإماراتي بين الشارقة وشباب الأهلي دبي اليوم السبت:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة اليوم السبت، الساعة 20:30 بتوقيت الإمارات على ملعب ”آل مكتوم“ بنادي النصر.

وتنقل المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية 1 بصوت المعلق علي سعيد الكعبي.

تفوق الشارقة.. وتاريخ السوبر

تفوق الشارقة في آخر لقاءين ضد شباب الأهلي دبي ببطولة الدوري في الموسم الماضي ذهابًا وإيابًا.

وحقق شباب الأهلي دبي لقب كأس السوبر 4 مرات ويسعى لحصد اللقب الخامس والتساوي مع العين الأكثر تتويجًا بالسوبر برصيد 5 مرات بينما فاز الشارقة برصيد مرة واحدة منذ العام 1993.

العنبري.. ومشروع الشارقة

يسعى عبدالعزيز العنبري المدير الفني لفريق الشارقة لاستكمال مشروعه وتحقيق لقب جديد بعد مفاجأة الموسم الماضي التي تمثلت في تحقيق لقب الدوري من أنياب العين والجزيرة وانتفاضة شباب الأهلي دبي.

وقال العنبري قبل المباراة: ”جاهزون لتحقيق اللقب، ونسعى لتقديم مباراة كبيرة لحصد البطولة وتحقيق الفوز على حساب شباب الأهلي دبي“.

ودعم الشارقة صفوفه بضم المهاجم ريكاردو غوميز المنضم من بارتيزان الصربي بجانب طارق أحمد جناح الوحدة ومحمد خلفان لاعب الفجيرة تعويضًا لرحيل البرازيلي ويلتون إلى الوصل ومحمد سالم إلى الفجيرة.

ومن المنتظر أن يعتمد الشارقة على تشكيلة تضم الحارس عادل الحوسني وشاهين عبدالرحمن وعبدالله غانم وعلي محمد وعبدالله ناصر للدفاع، ومحمد عبدالباسط وطارق أحمد والأوزبكي أوتابيك شوكوروف للوسط، وريان مينديز وريكاردو غوميز وإيغور كورنادو للهجوم.

طموح الفرسان.. وأسلحة شباب الأهلي دبي

يملك الفرسان طموحًا كبيرًا مع المدرب الأرجنتيني رودلفو أروابارينا الذي أعاد التوازن للفريق وقاده لحصد الألقاب المحلية من جديد.

وأبدى أروابارينا تخوفه من ارتفاع درجات الحرارة، ولكنه وعد بمباراة قوية خاصة أن الفريق لديه قدرات مميزة تجعله يحلم بتحقيق الفوز باللقب.

وتعاقد شباب الأهلي دبي مع السويسري دافيد مارياني ويوسف جابر والبرازيلي ليوناردو وفيدي كارتابيا.. ويعتمد أروابارينا على تشكيلة تضم الحارس ماجد ناصر ومحمد مرزوق ووليد عباس وعبدالعزيز صنقور ويوسف جابر للدفاع، وعبدالله النقبي ودافيد مارياني وماورو دياز للوسط، وليوناردو وخايمي أيوفي وإسماعيل الحمادي للهجوم.

وقال طارق العشري مدرب الشعب الإماراتي الأسبق لشبكة ”إرم نيوز“ إن مباريات السوبر دائمًا تتسم بالحذر خاصة أنها في بداية موسم، كما أن الفريقين لديهما قدرات هجومية مميزة مع وجود عناصر أجنبية مميزة خاصة في الجانب الهجومي.

وأضاف: ”شباب الأهلي دبي تطور مع أروابارينا بشكل كبير كما أن الشارقة قدّم موسمًا رائعًا ولعب بصورة مميزة في الموسم الماضي وهو ما يفرض لقاءً صعبًا على الفريقين“.