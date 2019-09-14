الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الشارقة وشباب الأهلي دبي في كأس السوبر الإماراتي

يلاقي نادي الشارقة بطل الدوري الإماراتي، الموسم الماضي، منافسه شباب الأهلي دبي، بطل كأس الخليج العربي الإماراتي، في كأس السوبر الإماراتي.

وتقام المباراة الساعة 19:30 بتوقيت مكة المكرمة، 18:30 بتوقيت القاهرة، وتنقل على قناة أبو ظبي الرياضية HD 1.

وفي آخر 5 مباريات بين الفريقين فاز الشارقة 3 مرات، مقابل فوز لشباب الأهلي دبي، وتعادلا مرة.

ويملك شباب الأهلي دبي، الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بكأس السوبر الإماراتي منذ انطلاق الاحتراف، بحصوله على اللقب 4 مرات في مواسم 2008-2009، و2013-2014، و2014-2015، و2016-2017، ويأتي العين والوحدة في المركز الثاني، ونال كل منهما لقب كأس السوبر 3 مرات، في حين فاز الإمارات باللقب مرة واحدة في موسم 2010-2011.

ويشارك الشارقة في مسابقة كأس السوبر الإماراتي لأول مرة في تاريخه، بعد أن حصد لقب دوري الخليج العربي لموسم 2018-2019.

وفاز الشارقة بقيادة المدرب الوطني عبدالعزيز العنبري، في 17 مباراة، وتعادل في 8، وخسر فقط أمام الوصل في الجولة 22 للدوري.

وعلى صعيد المواجهات المباشرة، فكفة التاريخ ترجح كفة شباب الأهلي دبي، حيث فاز في 16 مباراة، مقابل 5 انتصارات للشارقة، وانتهت 10 مباريات بالتعادل في 31 مواجهة بينهما.