الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الجزيرة والنصر في كأس محمد السادس للأندية الأبطال

يلاقي الجزيرة الإماراتي منافسه النصر العماني في إطار مباريات ذهاب دور الـ.32 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال، السبت.

وتقام المباراة في الساعة 16:15 بتوقيت الإمارات 15:15 عصرًا بتوقيت عُمان على ملعب المجمع الشبابي في صلالة.

وتنقل المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية 2 بصوت المعلق عصام عبده.

وشدد المدرب الهولندي يورغن ستريبل، المدير الفني للجزيرة على قدرة فريقه على التعامل مع غياب عدد من اللاعبين الأساسيين أمام النصر، وقال: ”لن نتراجع عن أسلوبنا الهجومي خلال المباراة، وسنحاول صناعة أكبر قدر من الفرص وتسجيل الأهداف من اللحظة الأولى للقاء لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة“.

وأضاف ستريبل: ”انضم عدد كبير من لاعبي التشكيلة الأساسية إلى المنتخب الإماراتي، ومنهم النجم علي مبخوت، وحامل جائزة أفضل لاعب في الموسم الماضي، خلفان مبارك، بالإضافة إلى أن عمر عبدالرحمن يعمل حاليًا على استعادة لياقته الكاملة، وشعرنا أنه من الأفضل ألّا يشارك في المباراة في سبيل تجهيزه التام للموسم“.