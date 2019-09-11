الشارقة يتعاقد مع لاعب بالميراس البرازيلي ماركوس ميلوني

الشارقة يتعاقد مع لاعب بالميراس البرازيلي ماركوس ميلوني

المصدر: فريق التحرير

أعلن نادي الشارقة التعاقد مع اللاعب البرازيلي ماركوس ميلوني القادم من نادي بالميراس البرازيلي.

وأكد النادي في حسابه على تويتر، أن عقد اللاعب يتمد إلى 3 سنوات في صفقة انتقال حر.

كما سيتم تقييد اللاعب في فئة اللاعب المقيم.

وجاء التعاقد مع اللاعب، بعدما نال إعجاب المدرب عبد العزيز العنبري خلال معسكر الفريق في هولندا، واجتيازه فترة الاختبار بنجاح وتقديم نفسه بصورة مميزة خلال التدريبات والمباريات الودية، وقد تم توقيع العقد رسميًا مع اللاعب في صفقة انتقال حر لمدة ثلاثة مواسم، وسيتم قيده في فئة المقيمين، وكان اللاعب قد خاض مع فريقه 13 مباراة في الموسم الماضي، سجل هدفين وصنع ثلاثة، ويعول الشارقة على اللاعب في تدعيم خط الدفاع بعد تعثر صفقة ظهير الجزيرة محمد فوزي، الذي كان قريبًا من الانتقال لصفوف الملك.

وكان الشارقة قد عاد للتدريب على ملعبه، بعد انتهاء معسكره الخارجي في مدينة بيرلو الهولندية، حيث خاض هناك ثلاث مباريات ودية، خسر الأولى أمام فاماغوستا القبرصي بهدف دون رد، وفاز على الفيحاء السعودي بهدف، وخسر المباراة الأخيرة أمام التعاون بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويستعد نادي الشارقة لمواجهة شباب الأهلي دبي، السبت المقبل، في مباراة سوبر كأس الخليج العربي على استاد آل مكتوم بنادي النصر.

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