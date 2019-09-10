كل ما تريد معرفته عن مباراة الإمارات ضد ماليزيا في تصفيات كأس العالم 2022

يحل منتخب الإمارات ضيفًا ثقيلًا على نظيره الماليزي، اليوم الثلاثاء، في الجولة الثانية للمجموعة السابعة بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022.

ويبحث الأبيض الإماراتي في مستهل مشواره بالتصفيات عن فوز مريح خارج الديار أمام ماليزيا مع طموحات كبيرة لرفاق النجم عمر عبد الرحمن مع المدير الفني الجديد الهولندي بيرت فان مارفيك.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير الآتي أبرز ملامح مواجهة الإمارات ضد ماليزيا في تصفيات كأس العالم 2022:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة الساعة الـ 16:45 مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت الإمارات في دولة ماليزيا.

وتذاع المباراة عبر قناة ”دبي الرياضية 1“ بصوت المعلق محمد السعد والكأس 5 بصوت المعلق سمير اليعقوبي.

تاريخ المواجهات

يتفوق منتخب الإمارات بشكل كبير ضد المنتخب الماليزي خلال 7 مباريات جمعتهما من قبل ما بين ودية ورسمية، فاز الأبيض 6 مرات مقابل فوز وحيد لصالح ماليزيا.

بدأت اللقاءات في كأس الأمم الآسيوية عام 1980 بالكويت وفاز منتخب ماليزيا بثنائية دون رد ثم تقابل المنتخبان وديًّا عام 2007 وفاز الأبيض بثلاثية مقابل هدف واحد قبل أن يحقق المنتخب الإماراتي فوزًا ساحقًا عام 2009 بتصفيات أمم آسيا بخمسة أهداف نظيفة ذهابًا وبهدف نظيف إيابًا.

وفاز الأبيض وديًّا عام 2013 بنتيجة 3-1 كما حقق الفوز الأكبر بعشرة أهداف نظيفة في تصفيات مونديال 2018 وفاز خارج دياره بهدفين مقابل هدف وهي المواجهة الأخيرة وأقيمت عام 2015.

وحقق منتخب ماليزيا الفوز بالجولة الأولى للمجموعة على حساب إندونيسيا خارج الديار بنتيجة 3-2 ليتصدر المجموعة بعد تعادل تايلاند مع فيتنام بينما يستهل المنتخب الإماراتي مشواره.

ضربة البداية

يبحث فان مارفيك عن تقديم أوراق اعتماده في أول مباراة رسمية مع المنتخب الإماراتي خاصة أن الطموحات كبيرة مع المدرب الهولندي لتكرار ما فعله مع السعودية بالتأهل للمونديال.

وحذر فان مارفيك من فكرة الاستهتار أو التهاون أمام ماليزيا بداعي ضعف مستوى المنافس مؤكدًا أن المباراة ليست سهلة كما أن فريقه يبحث عن تقديم بداية قوية معه.

ويعتمد فان مارفيك على طريقة 4-2-3-1 بوجود حارس المرمى خالد عيسى وأمامه رباعي الدفاع سالم راشد وحمدان الكمالي والحسن صالح وبندر الأحبابي بينما يقود خط الوسط علي سالمين وإسماعيل الحمادي وأمامهما عمر عبد الرحمن ”عموري“ وخلفان مبارك وطارق أحمد على الأطراف مع المهاجم علي مبخوت.

مفاجأة ماليزيا

يطمع منتخب ماليزيا في تحقيق مفاجأة أمام الإمارات وحصد الفوز الذي يقود الفريق لتعزيز الصدارة مستغلًا عامل الأرض والجمهور مع الاستقرار الفني بوجود المدير الفني تان شينج هوي.

ويعتمد منتخب ماليزيا بشكل كبير على قدرات الجناح السريع محمدو سوماراه الذي سجل هدفين في مباراة إندونيسيا الأخيرة بجانب المهاجم سيافاك أحمد أيضًا والمخضرم فاريزال مارلياس في حراسة المرمى.

ووجه أيمن الرمادي مدرب فريق عجمان رسالة للاعبي منتخب الإمارات طالبهم فيها بالتركيز الشديد وعدم التهاون في هذه المباراة التي ستكون أهميتها في كونها ضرب بداية لأحلام التأهل للمونديال.

وأضاف الرمادي في تصريحات خاصة لـ“إرم نيوز“ أن المنتخب الإماراتي مطالب بتوجيه رسالة طمأنة وثقة لجماهيره وإنذار للمنافسين بأن الفترة المقبلة ستكون مختلفة تمامًا مع المدرب فان مارفيك صاحب الخبرات من أجل التأهل للمونديال.