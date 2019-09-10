موعد مباراة الإمارات وماليزيا في تصفيات كأس العالم

يواجه منتخب الإمارات نظيره الماليزي، مساء اليوم الثلاثاء، في كوالالمبور، بمستهل مشواره ضمن منافسات المجموعة السابعة من التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا 2023 ومونديال 2022.

فيما تلعب إندونيسيا مع تايلاند في جاكرتا ضمن المجموعة نفسها.

وكانت الجولة الأولى شهدت فوز ماليزيا على إندونيسيا 3-2 في جاكرتا، وتعادل تايلاند وفيتنام سلبيًّا.

وستكون مباراة الثلاثاء الرسمية الأولى للإمارات تحت قيادة مارفيك الذي تولى قيادته في آذار/مارس الماضي، بعدما حل بديلًا للإيطالي ألبرتو زاكيروني الذي لم يتم تجديد عقده بعد نهاية كأس آسيا 2019.

موعد مباراة الإمارات وماليزيا:

تنطلق المباراة في تمام الساعة الـ 02:45 بتوقيت القاهرة، الـ03:45 بتوقيت السعودية، الـ04:45 بتوقيت الإمارات، على استاد ”بوكيت جليل“.