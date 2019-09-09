موعد مباراة الإمارات ضد ماليزيا في تصفيات كأس العالم 2022

يواجه منتخب الإمارات نظيره الماليزي، مساء غد الثلاثاء، في كوالالمبور، بمستهل مشواره ضمن منافسات المجموعة السابعة من التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا 2023 ومونديال 2022.

فيما تلعب إندونيسيا مع تايلاند في جاكرتا ضمن المجموعة نفسها.

وكانت الجولة الأولى شهدت فوز ماليزيا على إندونيسيا 3-2 في جاكرتا، وتعادل تايلاند وفيتنام سلبيًّا.

وتتفوق الإمارات على ماليزيا في المباريات الرسمية وتعود آخر خسارة أمامها إلى كأس آسيا 1980 في الكويت عندما سقطت بهدفين نظيفين، وبعدها فازت في آخر أربعة لقاءات بينهما.. من بينها اكتساحها مضيفتها 10-صفر في تصفيات مونديال 2018 لتلحق بها أقسى خسارة في تاريخها.

الأبيض يفتتح مشواره في التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 بمواجهة منتخب ماليزيا في كوالالمبور غداً الثلاثاء ..#منتخب_الإمارات #الإمارات_ماليزيا #تصفيات_كأس_العالم pic.twitter.com/JM1TFHDJWy — الأبيض الإماراتي ⚽️???????? (@uaent2019) September 9, 2019

لكن ماليزيا التي قدمت عرضًا مميزًا في الجولة الأولى وحولت تأخرها مرتين في النتيجة أمام مضيفتها إندونيسيا إلى فوز مثير تتطلع إلى الحاضر ونسيان الماضي.

وستكون مباراة الثلاثاء الرسمية الأولى للإمارات تحت قيادة مارفيك الذي تولى قيادته في آذار/مارس الماضي، بعدما حل بديلًا للإيطالي البرتو زاكيروني الذي لم يتم تجديد عقده بعد نهاية كأس آسيا 2019.

واستعدت الإمارات للقاء ماليزيا بمعسكر في البحرين تخلله مباراتان وديتان انتهتا بفوزها على جمهورية الدومينيكان 4-صفر، وسريلانكا 5-1.

وشهدت مباراة سيريلانكا مشاركة صانع الألعاب عمر عبد الرحمن ”عموري“ في الشوط الثاني، ليخوض مباراته الأولى منذ إصابته في الرباط الصليبي في تشرين الأول/ أكتوبر 2018 خلال لقاء لفريقه السابق الهلال السعودي.

وستكون عودة ”عموري“ خبرًا سيئًا لماليزيا بعدما ساهم اللاعب المنتقل حديثًا إلى الجزيرة في الفوز التاريخي للإمارات 10-صفر بتمريره ست كرات حاسمة.

وفي المقابل، فإن صفوف الإمارات ستشهد غياب أحمد خليل صاحب خمسة الأهداف في المباراتين أمام ماليزيا في تصفيات مونديال 2018 لظروف خاصة ولاعب الوسط خلفان مبارك للإصابة.

وشاركت الإمارات مرة واحدة في نهائيات كأس العالم وحدث ذلك في مونديال إيطاليا عام 1990 وخرجت من الدور الأول.

موعد المباراة

تنطلق المباراة في تمام الساعة الـ 02:45 بتوقيت القاهرة، الـ03:45 بتوقيت السعودية، الـ04:45 بتوقيت الإمارات، على استاد ”بوكيت جليل“، ولم تعلن أي قناة حتى الآن عن بث المباراة.