القنوات الناقلة لمباراة الإمارات وماليزيا في تصفيات كأس العالم

يستضيف استاد ”بوكيت جليل“ في كوالالمبور، مباراة منتخب الإمارات ضد نظيره الماليزي، مساء اليوم الثلاثاء، ، بمستهل مشواره ضمن منافسات المجموعة السابعة من التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا 2023 ومونديال 2022.

وفي المجموعة ذاتها تلعب إندونيسيا مع تايلاند في جاكرتا.

وكانت الجولة الأولى شهدت فوز ماليزيا على إندونيسيا 3-2 في جاكرتا، وتعادل تايلاند وفيتنام سلبيًّا.

وتتفوق الإمارات على ماليزيا في المباريات الرسمية وتعود آخر خسارة أمامها إلى كأس آسيا 1980 في الكويت عندما سقطت بهدفين نظيفين، وبعدها فازت في آخر أربعة لقاءات بينهما، من بينها اكتساحها مضيفتها 10-صفر في تصفيات مونديال 2018 لتلحق بها أقسى خسارة في تاريخها.

القنوات الناقلة لمباراة الإمارات وماليزيا

سيتم بث المباراة عبر قناة دبي الرياضية.