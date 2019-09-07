أهداف مباراة النصر وشباب الأهلي دبي.. 2-0 لـ“فرسان دبي“ (فيديو)

سجل محمد جمعة عيد الهدف الأول لفريق شباب الأهلي دبي في شباك نظيره النصر، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، على ستاد آل مكتوم في لقاء من الوزن الثقيل لحساب الجولة الثالثة لكـأس الخليج العربي.

وفي الدقيقة 63 أضاف محمد جمعة عيد الثاني لشباب الأهلي دبي.

نتيجة المباراة التي تعتبر ”بروفة“ لمسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة بعدما وضعتهما قرعة الدور 16 وجهًا لوجه، صدارة المجموعة الأولى التي يتقاسمها الفريقان حاليًا بـ4 نقاط لكل منهما، ويتصدر شباب الأهلي، بفارق الأهداف، وجمع ”فرسان دبي“ نقاطهم بالتعادل 2-2 مع العين في الجولة الأولى، وبالفوز على الجزيرة برباعية نظيفة في الجولة الثانية، فيما تغلب العميد في الجولة الأولى على كلباء بثلاثية نظيفة، وتعادل خارج ملعبه مع خورفكان سلبيًا في الجولة الثانية،

يبحث فريق النصر عن تحقيق الفوز في مباراة شباب الأهلي دبي التي اعتبرها المدرب البرازيلي كايو زاناردي بروفة قوية في طريق انطلاق الدوري في الموسم الجديد.