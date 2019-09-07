كل ما تريد معرفته عن مباراة النصر وشباب الأهلي دبي اليوم في كأس الخليج العربي

تقام اليوم السبت، 3 مواجهات قوية في الجولة الثالثة لدور المجموعات ببطولة كأس الخليج العربي على رأسها الصدام المرتقب بين النصر وشباب الأهلي دبي.

وتشهد المجموعة الثانية مواجهة قوية بين الوحدة وبني ياس، كما تشهد مواجهة أخرى بين عجمان والشارقة حامل لقب الدوري.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة النصر وشباب الأهلي دبي اليوم في كأس الخليج العربي:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام مباراة النصر وشباب الأهلي دبي في الساعة 21:15، اليوم السبت، بتوقيت الإمارات على ملعب ”آل مكتوم بنادي النصر“، وتنقل عبر قناة دبي الرياضية 1 بصوت المعلق أحمد الشحي وأبو ظبي الرياضية 2 بصوت المعلق أحمد الحامد.

وتقام مباراة الوحدة وبني ياس في الساعة 19:00 بتوقيت الإمارات، وتنقل عبر قناة أبو ظبي الرياضية 1 بصوت عصام عبده ودبي الرياضية 2 بصوت أحمد العبيدلي.

وتقام مباراة عجمان والشارقة في نفس التوقيت، وتنقل عبر قناة دبي الرياضية 1 بصوت المعلق أحمد الجراح وأبو ظبي الرياضية 3 بصوت المعلق أحمد الحوسني.

ترتيب الفريقين

يتصدر شباب الأهلي دبي ترتيب المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن العين والنصر والظفرة.

ويحتل الجزيرة المركز الرابع برصيد 3 نقاط ثم خورفكان صاحب المركز الخامس برصيد نقطتين، ويحتل اتحاد كلباء المركز الأخير بلا نقاط.

ويتصدر الوحدة المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط وخلفه الفجيرة برصيد 4 نقاط ثم بني ياس والوصل برصيد 3 نقاط ويحتل عجمان المركز الخامس برصيد نقطتين ثم فريق حتا صاحب المركز السادس برصيد نقطة ثم الشارقة بلا نقاط بعد هزيمتين.

وأقيم آخر لقاء بين الفريقين يوم 10 مايو الماضي بالدوري وفاز شباب الأهلي دبي بنتيجة 3-1، كما صعد فريق شباب الأهلي دبي لنهائي كأس الخليج العربي على حساب النصر بضربات الترجيح في الموسم الماضي.

النصر وبروفة انطلاق الدوري

يبحث فريق النصر عن تحقيق الفوز في مباراة شباب الأهلي دبي التي اعتبرها المدرب البرازيلي كايو زاناردي بروفة قوية في طريق انطلاق الدوري في الموسم الجديد.

وأضاف: ”شباب الأهلي من الفرق القوية في البطولات المحلية بفضل امتلاكه لمجموعة جيدة من اللاعبين، وكذلك فريقنا، ولدينا القدرة على منافسة الجميع، ونتطلع هذا العام إلى المنافسة في جميع المسابقات“.

ويعول النصر على قدرات هدافه الإسباني ألفارو نيغريدو وخلفه الثلاثي راشد عمر وخالد جلال والهولندي براندلي كواس كصناع لعب مع ثنائي الارتكاز محمد عباس والبرتغالي أنطونيو توزي، بينما يقود الدفاع مبارك سعيد ومحمد عايض وفهد محمود وهزاع سالم مع الحارس إبراهيم عيسى.

شباب الأهلي دبي وتعزيز الصدارة

يسعى فريق شباب الأهلي دبي لتعزيز الصدارة وحصد الانتصار بقيادة مدربه الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني الذي شدد على صعوبة المهمة أمام النصر.

ويعاني شباب الأهلي دبي من غيابات عديدة ، ويعتمد أروابارينا على تشكيلة تضم الحارس المخضرم ماجد ناصر وأمامه الرباعي عبدالعزيز هيكل ومحمد مرزوق ومروان حمزة ويوسف جابر في خط الدفاع، بينما يقود الوسط عيسى وليد ومحمد جابر ووليد حسين، وفي خط الهجوم محمد جمعة والسويسري دافيد مارياني والمولودوفي هنريكي لوفانور.

وقال طارق مصطفى مدرب الفجيرة الإماراتي الأسبق لشبكة ”إرم نيوز“، إن شباب الأهلي دبي يعيش حالة من الاستقرار الفني مع وجود المدرب أروابارينا الذي حقق طفرة مميزة وقاد الفريق لتحقيق لقب كأس الخليج العربي وكأس رئيس الدولة في الموسم الماضي.

وأضاف: ”النصر سيلعب من أجل الخروج بنتيجة إيجابية وخبرة المهاجم نيغريدو ستلعب دورًا كبيرًا لإزعاج دفاع فرسان دبي“.