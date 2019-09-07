الوحدة يتعادل مع بني ياس.. والشارقة يكتسح عجمان في كأس الخليج العربي (فيديو)

حافظ فريق الوحدة، يوم السبت، على صدارة المجموعة الثانية ببطولة كأس الخليج العربي الإماراتي لكرة القدم.
وتعادل الوحدة مع ضيفه بني ياس بهدف لكل منهما في الجولة الثالثة للمسابقة المحلية.
بذلك، ارتفع رصيد الوحدة إلى 7 نقاط في الصدارة، فيما ارتفع رصيد بني ياس إلى 4 نقاط في الوصافة.
التعادل يحسم لقاء #الوحدة و #بني_ياس بهدف لكل فريق ضمن مباريات المجموعة الثانية لبطولة #كأس_الخليج_العربي
شاهد هدفي المباراة..#الوحدة_بني_ياس#أبوظبي_الرياضية 2 pic.twitter.com/TdYAcm75U3
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) September 7, 2019
تقدّم الوحدة بهدف عبر يحيى الغساني من ضربة جزاء في الدقيقة 44، وأدرك بني التعادل عن طريق الإسباني بيدرو كوندي في الدقيقة 49.
وفي مباراة ثانية ضمن المجموعة ذاتها، اكتسح الشارقة مضيفه عجمان بخماسية نظيفة سجلها لاعب الرأس الأخضر ريان مينديز في الدقيقة 24، ومواطنه ريكاردو غوميز (هاتريك) في الدقائق 35 و61 و75، والبرازيلي ايجور كورونادو في الدقيقة 55.
بهذا الفوز، ارتفع رصيد الشارقة إلى 3 نقاط في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد عجمان عند نقطتين في المركز السادس وقبل الأخير.
5 أهداف غاية في الروعة..#الشارقة يمطر شباك #عجمان بخماسية نظيفة محرزاً انتصاره الأول ضمن منافسات المجموعة الثانية من #كأس_الخليج_العربي#أبوظبي_الرياضية 3#عجمان_الشارقة pic.twitter.com/N7SJExXgSg
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) September 7, 2019