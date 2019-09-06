ألمانيا ضد هولندا والبرازيل مع كولومبيا في أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة

تقام اليوم الجمعة، العديد من المباريات ضمن تصفيات بطولة يورو 2020، أهمها ألمانيا ضد هولندا وفي المباريات الودية تلتقي البرازيل مع كولومبيا.

وفيما يأتي مواعيد مباريات اليوم الجمعة السادس من سبتمبر، والقنوات الناقلة لها، مع ملاحظة أن جميع المواعيد المذكورة هي بتوقيتي مكة المكرمة والقاهرة:

التصفيات المؤهلة ليورو 2020:

سلوفاكيا VS كرواتيا، الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة، 20:45 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 3.

ألمانيا VS هولندا، الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة، 20:45 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 1.

سان مارينو VS بلجيكا، الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة، 20:45 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 2.

إسكتلندا VS روسيا، الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة، 20:45 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 6.

النمسا VS لاتفيا، الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة، 20:45 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 5.

سلوفينيا VS بولندا، الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة، 20:45 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 4.

مباريات ودية دولية:

تونس VS موريتانيا، الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة، 19:00 بتوقيت القاهرة على القناة الوطنية التونسية 1.

المغرب VS بوركينا فاسو، الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، 21:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD.

السبت 7 سبتمبر:

البرازيل VS كولومبيا، الساعة 04:00 بتوقيت مكة المكرمة، 03:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 3.

كأس الخليج العربي:

الوصل VS الفجيرة، الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة، 17:00 بتوقيت القاهرة على قناة أبوظبي الرياضية HD 1.

الظفرة VS خورفكان، الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة، 17:00 بتوقيت القاهرة على قناة أبوظبي الرياضية HD 2.

الجزيرة VS العين، الساعة 20:15 بتوقيت مكة المكرمة، 19:15 بتوقيت القاهرة على قناة أبوظبي الرياضية HD 1.