كل ما تريد معرفته عن مباراة الهلال السوداني والوصل الإمارتي اليوم في كأس محمد السادس

تتجه الأنظار اليوم الجمعة إلى ملعب ”الخرطوم“ لمتابعة اللقاء المرتقب بين الهلال السوداني وضيفه الوصل الإماراتي في إياب دور الـ32 ببطولة كأس الملك محمد السادس للأندية العربية الأبطال لكرة القدم.

وحقق الوصل فوزًا ثمينًا على حساب الهلال في الإمارات بثنائية دون رد في جولة الذهاب بين الفريقين.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي تفاصيل مواجهة الهلال السوداني وضيفه الوصل الإماراتي اليوم في البطولة العربية:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة 20:00 مساء اليوم الجمعة بتوقيت السودان 22:00 مساءً بتوقيت الإمارات.

وتذاع المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية 2.

ريمونتادا سودانية

يبقى الوصل الأقرب للتأهل بعدما حقق فوزًا ثمينًا على حساب الهلال بثنائية دون رد، ويبحث الوصل عن التعادل أو الفوز أو حتى الخسارة بفارق هدف وربما هدفين إذا استطاع التسجيل، ولكن الهلال يطارد الريمونتادا التي تمنحه التأهل بالفوز بفارق 3 أهداف.

أسلحة الهلال ورحيل الكوكي

يتطلع فريق الهلال السوداني لريمونتادا يصعد بها لدور الـ16 وتعويض الهزيمة التي تلقاها في الإمارات رغم رحيل المدرب التونسي نبيل الكوكي وتعيين المدرب المؤقت صلاح أحمد آدم.

ويحشد الهلال أسلحته لخوض المباراة بقيادة الثنائي الهجومي محمد موسى ووليد الشعلة بجانب رباعي الوسط نزار حامد وموفق صديق ونصر الدين الشغيل وأبو عاقلة عبد الله.

ويقود خط الدفاع حسين الجريف وفارس عبد الله وأطهر الطاهر وعبداللطيف بويا مع الحارس الأوغندي جمال سالم.

الوصل يتحدى بخبرة ريجيكامب

يتحدى فريق الوصل بخبرة مدربه الروماني لورينت ريجيكامب من أجل تحقيق نتيجة طيبة والعبور من مفاجآت الهلال.

وأكد ريجيكامب قبل المباراة أنه يبحث عن تأكيد التفوق على الهلال موضحًا أن فريقه قدم مستويات طيبة في لقاء الذهاب ولكن مباراة الإياب ستختلف.

ويعتمد الوصل على تشكيلة تضم الحارس محمد البيرق وأمامه الرباعي البرازيلي لوكاس جالفاو وعبدالرحمن علي وعبدالرحمن صالح وناثان فيليبي للدفاع مع رباعي الوسط حمد البلوشي وفيرناندو جايبور وخميس إسماعيل وحبوش صالح مع ثنائي الهجوم البرازيلي فابيو ليما ومواطنه ويلتون سواريز.

وقال أحمد ساري مدرب حي العرب السوداني الأسبق لشبكة ”إرم نيوز“، إن الوصل لن يكون في مهمة سهلة في ظل ارتفاع درجات الرطوبة في السودان، وهو العائق الأكبر أمام لاعبي الفريق الإماراتي.

وأضاف: ”الوصل فريق يملك فرديات مميزة خاصة: ليما وسواريز وخميس إسماعيل، بجانب أن الهلال أيضًا يملك جماهير متحمسة ولاعبين أصحاب قدرات بدنية مميزة، ولكن رحيل الكوكي سيؤثر بلا شك على الفريق“.