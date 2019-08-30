الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الوصل والهلال في كأس محمد السادس

يحل نادي الوصل الإماراتي ضيفًا على منافسه الهلال السوداني، في إطار منافسات إياب دور الـ 32 بالبطولة العربية، كأس محمد السادس.

وتقام المباراة اليوم الجمعة، الساعة 20:00 بتوقيت السودان 22:00 مساءً بتوقيت الإمارات.

وتنقل مباراة الوصل والهلال على قناة أبوظبي الرياضية 2.

وانتزع الوصل فوزًا ثمينًا بنتيجة 2/0 على الهلال في مباراة الذهاب في دبي، ما يعني أن فوز النادي الإماراتي، أو تعادله، أو حتى خسارته بفارق هدف تعني تأهله للدور المقبل، في حين يحتاج الهلال السوداني للفوز بفارق 3 أهداف، أو الفوز بركلات الترجيح بعد الفوز 2/0.

ولم يخسر الهلال 0/2 فقط في مباراة الذهاب، بل أدت الخسارة إلى نهاية علاقته مع مدربه التونسي نبيل الكوكي.

وكلف نادي الهلال المدرب الوطني صلاح أحمد آدم، بالإشراف على مباراة الفريق أمام الوصل، وهو مدرب عمل بالفئات الصغيرة، قبل أن يتولى المهمة كمدير فني في عهد الرئيس السابق الأمين البرير، وقد عمل مع الكوكي مساعدًا منذ الموسم الماضي.

وعن إنهاء العلاقة بين الهلال ومدربه الكوكي قبل المباراة، قال ريجيكامب مدرب الوصل: ”ذهاب الكوكي لن يغير شيئًا بالنسبة لي، لأن لاعبي الهلال يملكون الدوافع ونسعى للتأهل“.