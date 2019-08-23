شهدت 3 ركلات جزاء.. تعادل مثير بين العين وشباب الأهلي دبي في كأس الخليج العربي الإماراتي (فيديو)

سجل المهاجم التوغولي لابا كودجو فودوه هدفين بتعادل ناديه العين 2/2 مع منافسه شباب الأهلي دبي، في الجولة الأولى من المجموعة الأولى، بكأس الخليج العربي الإماراتي، اليوم الجمعة.
وافتتح لابا كودجو فودوه التسجيل في المباراة بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة السادسة، سددها على يسار الحارس ماجد ناصر.
وتعادل لوفانور هنريقو دي سوسا لشباب الأهلي دبي في الدقيقة 64، بهدف من ضربة مقصية رائعة.
لكن لابا كودجو فودوه عاد وسجل الهدف الثاني للعين في الدقيقة 80، ومن ركلة جزاء كذلك، وسددها على يمين الحارس ماجد ناصر.
واقتنص أحمد خليل هدف التعادل لشباب الأهلي دبي من ضربة جزاء في الدقيقة 90+5.
ورفع التعادل رصيد كل فريق إلى نقطة في المركز الثالث.
#العين يتقدم على #شباب_الاهلي بهدف اللاعب لابا كودجو#كأس_الخليج_العربي pic.twitter.com/SgdgV0mSJI
— قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) August 23, 2019
لوفانور يحرز هدف #شباب_الاهلي الأول وهدف التعادل في مرمى #العين#كأس_الخليج_العربي pic.twitter.com/EhRHRC1PS6
— قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) August 23, 2019
لابا كودجو يحرز هدف #العين الثاني في مرمى #شباب_الاهلي#كأس_الخليج_العربي pic.twitter.com/K2vu4UXzCU
— قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) August 23, 2019
أحمد خليل يحرز هدف #شباب_الاهلي الثاني وهدف التعادل في مرمى #العين#كأس_الخليج_العربي pic.twitter.com/YYwJMq5egj
— قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) August 23, 2019