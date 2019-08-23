أهداف مباراة العين وشباب الأهلي دبي.. 1/1 (فيديو)

سجل لابا كودجو فودوه الهدف الأول في المباراة التي تجمع ناديه العين مع شباب الأهلي دبي، في الجولة الأولى من المجموعة الأولى بكأس الخليج العربي الإماراتي.

وجاء هدف لابا كودجو فودوه في الدقيقة السادسة من ضربة جزاء.

وتعادل لوفانور هنريقو دي سوسا لشباب الأهلي دبي في الدقيقة 64.

ويتجدد الموعد بين العين وشباب الأهلي دبي بعد غياب في بطولة كأس الخليج العربي منذ لقاء يوم 7 سبتمبر 2016، ويسعى العين للثأر بعدما خسر هذه المواجهة بنتيجة 5/1.