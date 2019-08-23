الوحدة ينجو من فخ الفجيرة والنصر يقسو على اتحاد كلباء في كأس الخليج العربي الإماراتي (فيديو)

تغلب نادي الوحدة 3/1 على الفجيرة، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية في كأس الخليج العربي الإماراتي، كما تغلب النصر 3/0 على اتحاد كلباء ضمن المجموعة الأولى.

وسجل عبدالله حسن العامري هدفي الوحدة في الدقيقتين 40 و48، في حين سجل سالم سيف هدف التقليص للفجيرة في الدقيقة 78، وأعاد يحيى الغساني الفارق إلى هدفين في الدقيقة 85.

رفع الوحدة رصيده إلى 3 نقاط في صدارة المجموعة الثانية مع بني ياس الذي تغلب 2/0 على الشارقة.

وفي مباراة النصر واتحاد كلباء، سجل براندلي كيواس وأنطزنيو دا كاندريفا وألفارو نيغريدو أهداف النصر في الدقائق 9 و41، و73 على الترتيب.

وطرد الحكم اللاعب يعقوب الحوسني من اتحاد كلباء في الدقيقة 65.

ورفع الفوز رصيد النصر إلى 3 نقاط في صدارة المجموعة الأولى، مع الجزيرة الذي تغلب 3/0 على خورفكان.