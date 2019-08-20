الوصل الإماراتي يهزم الهلال السوداني في كأس محمد السادس للأندية الأبطال (فيديو)

حقق فريق الوصل الإماراتي، اليوم الثلاثاء، فوزًا على ضيفه الهلال السوداني بهدفين دون ردٍ في ذهاب دور الـ32 للبطولة العربية للأندية لكرة القدم.

وللتأهل إلى دور الـ16 (ثُمن النهائي)، يكفي الوصل الفوز أو التعادل بأي نتيجة أو الهزيمة بفارق أقل من هدف، أو هدفين بشرط أن تكون أكثر من 2-0 في لقاء الإياب.

بينما يحتاج الهلال للفوز بفارق أكثر من هدفين في لقاء الإياب الذي سيُقام على ملعبه ووسط جمهوره للتأهل إلى ثُمن النهائي.

ودخل الوصل اللقاء مهاجمًا منذ أول دقيقة في محاولة لتسجيل هدف التقدم، وتبادل الفريقان الهجمات.

ومع حلول الدقيقة الـ 30 بادر الوصل لتسجيل الهدف الأول عن طريق البرازيلي فابيو دي ليما ليحسم أصحاب الديار الشوط الأول لصالحهم بهدف نظيف.

وازدادت الإثارة خلال شوط المباراة الثاني، ففي الوقت الذي بحث فيه الوصل عن مضاعفة النتيجة، كثف لاعبو الهلال من هجماتهم في محاولة لإدراك التعادل.

وجاءت الدقيقة 81 لتشهد الهدف الثاني للوصل عن طريق علي صالح ليخرج الفريق الإماراتي فائزًا باللقاء.