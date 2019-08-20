أهداف مباراة الوصل والهلال.. 2-0 لـ“الإمبراطور“ (فيديو)

سجل فابيو ليما الهدف الأول لفريق الوصل الإماراتي في شباك نظيره الهلال السوداني، في المباراة التي تجمع الفريقين، مساء الثلاثاء، بملعب زعبيل بالإمارات في ذهاب دور الـ 32 من البطولة العربية للأندية الأبطال ”كأس محمد السادس“.

ويتطلع الفريق الإماراتي إلى كسب ضربة البداية في البطولة التي قدم مشاركة مميزة في نسختها الماضية ووصل إلى دور الثمانية.

وفي الدقيقة 81 علي صالح يسجل الثاني للوصل.

ذهاب دور الـ 32 لكأس محمد السادس للأندية الأبطال | الوصل الإماراتي 2 × 0 الهلال السوداني | هدف الوصل الثاني via @i7S8R pic.twitter.com/0mz0qSO7Gl — صـقـر أهـداف S8R (@Hd200R) August 20, 2019

وخاض الوصل 6 مباريات ودية في معسكره الخارجي بالنمسا، ويسعى لتحقيق نتيجة إيجابية اليوم تسهل من مهمته في مباراة الإياب 30 الجاري بالسودان.

ومن المقرر أن يستضيف الهلال مواجهة الإياب على ملعب الخرطوم في السودان، يوم الجمعة 30 أغسطس الجاري.

وتقام مواجهات بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال حتى أبريل من العام المقبل، الذي سيشهد إقامة المباراة النهائية للبطولة في العاصمة المغربية الرباط.