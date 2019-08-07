فارس عوض: عموري يوقّع لنادي الجزيرة 3 سنوات (صورة)‎

كشف المعلّق الإماراتي فارس عوض عن نجاح نادي الجزيرة الإماراتي في الحصول على توقيع عمر عبد الرحمن ”عموري“ بعد نهاية تعاقده مع الهلال السعودي

وكتب عوض عبر صفحته الشخصية على موقع التدوينات المصغر ”تويتر“: يا كبر عيدية فخر أبوظبي، انتهى الكلام والأخبار والاجتهادات، عموري رسميًا .. جزراوي ٣ سنوات، في أهم وأقوى صفقات الميركاتو، مبرووووك لكل جماهير الجزيرة، ولدورينا عودة النجم الكبير عموري، وكل الأمنيات له بالتوفيق“.

ويأتي انضمام عموري إلى الجزيرة في صفقة انتقال حر، بعدما كان قد انضم لنادي الهلال السعودي في بداية الموسم الماضي.

وكشفت تقارير إماراتية أن نادي الجزيرة يرغب في الإعلان عن الصفقة غدًا لأن عقد عموري مع الهلال السعودي ينتهي، غدًا الخميس.

يا كبر عيدية فخر أبوظبي

انتهى الكلام والأخبار والاجتهادات

عموري رسميا .. جزراوي ٣ سنوات

في أهم واقوى صفقات الميركاتو ⚽️????

مبرووووك لكل جماهير الجزيرة

ولدورينا عودة النجم الكبير عموري ❤️

وكل الأمنيات له بالتوفيق pic.twitter.com/aNHE2x9AJA — فارس عوض (@farisf9) August 7, 2019

كما تعاقد نادي الجزيرة مع عامر عبدالرحمن الذي يلعب في مركز خط الوسط المدافع.

كان الجزيرة الإماراتي قد تعاقد مع كينو من بيراميدز المصري ومراد باتنة من الوحدة الاماراتي.