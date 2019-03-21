إصابة عموري تطيح به من لقب اللاعب الأغلى في الإمارات

أصبح اللاعب الإماراتي علي مبخوت لاعب فريق الجزيرة هو الأغلى من ناحية القيمة السوقية بالنسبة للاعبين الإماراتيين، إذ بلغت قيمته حسب موقع ترانسفير ماركت العالمي قيمة 2.52M جنيه إسترليني (12.3M درهم) وذلك بعد هبوط قيمة عموري الى 2.25M جنيه إسترليني (11M درهم).

وتسببت إصابة اللاعب عمر عبدالرحمن عموري بالرباط الصليبي في هبوط قيمته السوقية، علمًا أن تلك الإصابة والخاصة بقطع الرباط الصليبي تطارده للمرة الثالثة على مدار مسيرته الكروية.

وتواجد عموري -حسب ما نقلت صحيفة الرياض- في مدينة برشلونة عند الطبيب الإسباني رامون كوغات، الذي أجرى له عملية الرباط الصليبي لمتابعة سير برنامجه العلاجي والتأهيلي، إذ أوضحت الكشوفات التي خضع لها اللاعب مساء أمس (الأربعاء تحسنه بعد أن قطع شوطًا كبيرًا في التمارين التأهيلية.

وأعطى الطبيب، عموري الضوء الأخضر بالجري حول الملعب بعد أسبوعين، على أن يبدأ تدريجيًّا بالدخول إلى التدريبات الجماعية بعد ثلاثة إلى أربعة أسابيع، مع إمكان دخول اللاعب مع الفريق في آخر جولة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي ستقام أمام الشباب.