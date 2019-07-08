رسميًا.. الشارقة يضم محمد عبدالباسط وطارق الخديم وسالم سلطان (صورة)

أعلن نادي الشارقة الإماراتي اليوم الإثنين رسميًا، تعاقده مع الثلاثي محمد عبدالباسط وطارق الخديم وسالم سلطان.

وقال الشارقة، في بيان نشره على حسابه على ”تويتر“: ”الشارقة ينهي إجراءات التعاقد مع محمد عبدالباسط وطارق الخديم وسالم سلطان لمدة 3 مواسم“.

وتعاقد الشارقة مع الثنائي سالم سلطان، البالغ من العمر 26 عامًا، ومحمد عبدالباسط البالغ من العمر 23 عامًا، من نادي الوحدة، في حين إن انتقال طارق الخديم بصفقة انتقال حر.

وتُوج نادي الشارقة بطلًا للدوري الإماراتي موسم 2018/2019 للمرة السادسة في مسيرته، بعد غياب 23 عامًا.

يشار إلى أن الشارقة يبدأ حملة الدفاع عن لقبه في الدوري الإماراتي عندما يلاقي خورفكان الصاعد حديثًا.