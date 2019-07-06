تداول صورة للبرازيلي كينو بقميص نادي الجزيرة الإماراتي

تداول الجمهور الإماراتي على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للبرازيلي كينو، لاعب بيراميدز المصري، وهو يرتدي قميص نادي الجزيرة تمهيدًا لإعلان الصفقة بشكل رسمي.

ونشر المعلق الرياضي الشهير الصورة عبر حسابه الموثق، قائلا: ”الهدوء ينتهي والعاصفة تبدأ كينو البرازيلي رسميًا جزراوي.. في واحدة من أهم تعاقدات ميركاتو الصيف لدورينا، مبروك للجزرواية ولجماهير الدوري لاعب بهذه القيمة الفنية العالية“.

الهدوء ينتهي والعاصفة تبدأ ????

كينو البرازيلي رسميا جزراوي ..

في واحدة من اهم تعاقدات ميركاتو الصيف لدورينا ، مبروك للجزرواية ولجماهير الدوري لاعب بهذه القيمة الفنية العالية #الجزيرة ???????? pic.twitter.com/y9NxCA9BUk — فارس عوض (@farisf9) July 6, 2019

ولم يعلن النادي الإماراتي عن الصفقة بشكل رسمي حتى الآن.

وكان كينو قد انضم لصفوف بيراميدز في الميركاتو الصيفي الماضي، ولم يلعب مع الفريق سوى موسم وحيد.

يذكر أن كينو سجل 10 أهداف وصنع 11 هدفًا مع بيراميدز في الموسم الماضي.