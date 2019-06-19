لجنة الانضباط ترفض شكوى نادي الإمارات ضد ماجد ناصر حارس شباب الأهلي دبي

رفضت لجنة الانضباط في الاتحاد الإماراتي لكرة القدم الشكوى المقدمة من نادي الإمارات ”موضوعًا“، لعدم وجود دليل ملموس على ما بنيت عليه الشكوى المقدمة ضد ماجد ناصر حارس مرمى شباب الأهلي، وجابرييل لاعب الفجيرة، بخصوص وقعة ”الغمز“ التي قام بها لاعب الفجيرة عند تسديده ركلة جزاء في مرمى ماجد

ووفقًا لمان نشرته صحيفة ”الشارقة“ فثد تم قبول الشكوى شكلًا، بتقديمها وفق اللوائح المنصوص عليها لتقديم الشكاوى، ومن حق نادي الإمارات، التقدم باستئناف إلى لجنة الاستئنافات باتحاد الكرة خلال أسبوع من قرار لجنة الانضباط.

وبدأت المشكلة بشأن واقعة شريط الفيديو الذي تم تداوله أخيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد مباراة شباب الأهلي والفجيرة ضمن الجولة الأخيرة لدوري الخليج العربي في الموسم المنصرم.

واستمعت اللجنة بشكل مفصل الى إفادات مكتوبة من نادي الإمارات بشأن الشكوى التي تقدم بها، وذلك بحضور رئيس شركة كرة القدم في النادي محمد إسماعيل العوضي، ومحاميَي النادي صالح العبيدلي والإسبانية روزاليا أورتيغا.