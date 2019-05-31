الفجيرة يعلق على بيان نادي الإمارات بشأن أحداث مباراته مع شباب الأهلي دبي (صورة)

أصدر نادي الفجيرة، بيانًا رسميًا، للرد على بيان نادي الإمارات، الذي طالب بالتحقيق في مقطع فيديو خاص بمباراة الفجيرة مع شباب الأهلي دبي، في الجولة الـ26 من الدوري الإماراتي للمحترفين، والتي انتهت بفوز الفجيرة 3/1.

وقال الفجيرة في بيان نشره على حسابه على الإنترنت: ”نادي الفجيرة يعرب عن استيائه مما نُشر على الحساب الرسمي لأحد أندية الدولة، وما حواه من خوض في سمعة نادينا وتشويه صورته وتوجيه اتهامات بالتآمر لأحد لاعبينا والتشكيك في نزاهة نادي الفجيرة، بناءً على ما تم تداوله من تقنيات رقمية مفبركة واستنتاجات وظنون وتشكيك بالذمم والتربص المسبق بإطلاق تصريحات مسؤوليه وتشكيكهم في نزاهة المباراة قبل أن تبدأ“.

وأضاف: ”وعليه فقد قررت إدارة النادي اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحفظ حقوق النادي ولاعبيه ضد كل من أساء بالقول أو القذف أو التجريح أو التشكيك في نزاهة نادي الفجيرة ولاعبيه عن طريق التصريح أو النشر أو إعادة النشر أو بأي وسيلة كانت طبقًا لأنظمة ولوائح اتحاد كرة القدم والقوانين المعمول بها بدولة الإمارات“.

وأعلن نادي الإمارات، قبل أيام، تقديم شكوى إلى لجنة الانضباط، مطالبًا بالتحقيق فيما ورد في مقطع فيديو متداول بعد مباراة نادي شباب الأهلي دبي والفجيرة واتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوصه، ويظهر في مقطع الفيديو إشارة من ماجد ناصر، حارس مرمى شباب الأهلي دبي، لفيرناندو غابرييل، لاعب الفجيرة، بتسديد ركلة جزاء في زاوية معينة، علمًا بأن حارس الأهلي تصدى لركلة أخرى في المباراة.

وكان الفجيرة بحاجة لتحقيق الفوز للهروب من الهبوط من دوري المحترفين الإماراتي، بينما كان يكفي الإمارات التعادل أو الخسارة مع الشارقة في المباراة الأخيرة للمسابقة.

وكان شباب الأهلي دبي البادئ بالتسجيل عبر ماورو دياز في الدقيقة 15، لكن الفجيرة فاز 3/1 ليضمن البقاء في دوري المحترفين، في حين هبط الإمارات مع دبا الفجيرة إلى دوري الدرجة الأدنى.

وقال محمد إسماعيل العوضي، رئيس شركة كرة القدم بنادي الإمارات، في بيان رسمي، إن ناديه أرسل مذكرة للاتحاد يطالب فيها بالتحقيق فيما ورد في مقطع الفيديو، موضحًا: ”هناك حاجة إلى تدخل الاتحاد للتحقيق في هذا التسجيل لأن ما حواه خطير جدًا ويقدح في نزاهة دورينا وفيه إيحاءات تتجاوز الأخلاق الرياضية“.