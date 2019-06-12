نادي العين الإماراتي يعزز صفوفه بمحمد هلال النعيمي مهاجم عجمان

أعلن نادي العين تعاقده مع اللاعب محمد هلال النعيمي “23 سنة”، لمدة 5 مواسم، ليعزز بذلك صفوف الفريق الأول بداية من الموسم الكروي الجديد وحتى 2024.

ووصف اللاعب انتقاله من نادي عجمان إلى العين بالخطوة العملاقة في مشواره الكروي، لأن الواقع يؤكد أن الانضمام إلى أحد أفضل أندية القارة الآسيوية نُقلة نوعية وإضافة حقيقية تعزز من السيرة الذاتية.

استهل لاعب العين الجديد مشواره الكروي في أكاديمية نادي عجمان لكرة القدم وتحديدًا عندما انضم رسميًا إلى قائمة فريق تحت الـ14 سنة، كلاعب وسط وتم استدعاؤه إلى صفوف الفريق الأول بنادي عجمان عندما بلغ الـ17 من عمره ووقتها كان المدرب هو العراقي عبدالوهاب عبدالقادر وحصل هلال على الفرصة الحقيقية لتقديم نفسه كأحد أبرز عناصر الفريق تحت قيادة التونسي فتحي الجبال والمصري أيمن الرمادي.

وكان محمد هلال أحد أبرز مفاتيح اللعب في عودة “البرتقالي” إلى دوري الخليج العربي في رحلة تحدي المنافسة على الصعود، وقدم موسماً استثنائياً مع الفريق بدوري الخليج العربي في الموسم قبل الماضي الذي يعتبر بمثابة إثبات وجود لأي فريق صاعد.

وتم استدعاء اللاعب إلى صفوف المنتخب الوطني للشباب وأخيرًا المنتخب الأولمبي.