نادي الوحدة الإماراتي يقترب من التعاقد مع الثنائي نيكولاس ميليسي وكارليتوس

اقترب نادي الوحدة الإماراتي من الإعلان الرسمي عن صفقة الأوروغواياني نيكولاس ميليسي، مهاجم نادي الظفرة.

وكتب أحمد الرميثي على حسابه الشخصي بموقع ”تويتر“، قائلًا: ”أخذناه“، مع وجود أنباء صحفية سابقة، أن الوحدة في طريقه للتعاقد مع ميليسي، بنظام الإعارة لمدة موسم واحد قادمًا من الظفرة.

كما نشر الرميثي صورة الإسباني كارليتوس (27 عامًا)، ليؤكد بذلك صحة الأنباء عن حسم الوحدة للصفقة.

وكان الوحدة قد أعلن التعاقد رسميًا، التعاقد مع المدرب الهولندي مويس شتاين لقيادة الفريق الأول لكرة القدم لمدة عام خلفًا لمواطنه تين كات.

وجاء في بيان رسمي من النادي اليوم الأحد: ”تعاقدت شركة نادي الوحدة لكرة القدم مع المدرب الهولندي موريس شتاين ”46 عامًا“ ، ليتولى مهمة الإدارة الفنية للفريق الأول خلفًا لمواطنه ”تين كات“، ولمدة عام واحد قابل للتجديد“