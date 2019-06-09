رسميًا.. الهولندي مويس شتاين مدربًا لنادي الوحدة الإماراتي

أعلن نادي الوحدة الإماراتي رسميًا التعاقد مع المدرب الهولندي مويس شتاين لقيادة الفريق الأول لكرة القدم لمدة عام خلفًا لمواطنه تين كات.

وجاء في بيان رسمي من النادي، يوم الأحد: ”تعاقدت شركة نادي الوحدة لكرة القدم مع المدرب الهولندي موريس شتاين ”46 عامًا“ ، ليتولى مهمة الإدارة الفنية للفريق الأول خلفًا لمواطنه ”تين كات“، ولمدة عام واحد قابل للتجديد“.

*بيان رسمي | موريس شتاين* تعاقدت شركة نادي الوحدة لكرة القدم مع المدرب الهولندي موريس شتاين "46 عام" ، ليتولى مهمة الإدارة الفنية للفريق الأول خلفاً لمواطنه "تين كات" ، ولمدة عامٍ واحد قابل للتجديد.#WHDFC pic.twitter.com/LbiyDUwY99 — AlWahda FC الوحدة (@AlWahdaFCC) June 9, 2019

وأضاف البيان: ”يبدأ شتاين مهمة تدريب الفريق مع انطلاق التجمع الداخلي في نهاية يونيو الحالي، استعدادًا للموسم الرياضي المقبل، الذي ينطلق في أغسطس بمواجهات الدور ثمن النهائي في دوري أبطال آسيا، ويتمنى مجلس إدارة النادي التوفيق والنجاح للمدرب شتاين في مهمته المقبلة“.

يذكر أن الوحدة أنهى الموسم الأخير من دوري الخليج العربي الإماراتي في المركز الرابع خلف البطل الشارقة وشباب الأهلي والعين.

ويعد موريس شتاين تلميذًا لهينك تين كات، مدرب الوحدة السابق، وقد رشحه الأخير لإدارة العنابي لتولي مهمة تدريب الفريق الأول في الموسم المقبل، بعدما فضل تين كات عدم الاستمرار وإنهاء مسيرته مع ”أصحاب السعادة“ للتفرغ لعائلته، إذ تولى شتاين تدريب نادي أدو دين هاغ في بداية مسيرته، وانتقل منه إلى نادي فينلو الذي يقوده منذ خمس سنوات وصعد به إلى الدوري الهولندي، واستمر معه في الدور الممتاز في الموسمين الأخيرين.