نادي الوصل الإماراتي يدعم صفوفه بمحمد البيرق حارس اتحاد كلباء

أعلن نادي الوصل الإماراتي تعاقده مع الحارس محمد البيرق قادمًا من اتحاد كلباء، لينضم إلى صفوف الفريق الوصلاوي بداية من الموسم المقبل.

ولم يكشف نادي الوصل عن مدة التعاقد إذ اكتفى بالإعلان ببيان مقتضب على صفحة النادي بموقع التدوينات تويتر.

ونجح في الحصول على خدمات البرازيلي ويلتون سواريز، مهاجم فريق الشارقة، لينضم إلى صفوف الفريق بدايةً من الموسم المقبل، حيث أعلن عن الصفقة مساء الأمس.

وبخلاف ويلتون والبيرق ضم الوصل حتى الآن لاعب وسط الظفرة حميد سالمين، ومحمد هلال لاعب وسط عجمان.

رسميا .. شركة #الوصل لكرة القدم تتعاقد مع الحارس محمد البيرق قادماً من نادي إتحاد كلباء pic.twitter.com/KPcLaUXUw0 — Al Wasl SC (@AlWaslSC) June 2, 2019

ويسعى الوصل لتدعيم صفوفه في الموسم المقبل بعد قبوله دعوة الاتحاد العربي لكرة القدم للمشاركة في النسخة الجديدة من البطولة العربية.

وقال الوصل في بيان :“تلقى نادي الوصل الرياضي دعوة رسمية من قبل الاتحاد العربي لكرة القدم للمشاركة في النسخة القادمة من البطولة العربية، وبدورها وافقت إدارة النادي على المشاركة في البطولة العربية وتمثيل دولة الإمارات العربية المتحدة في البطولة التي تجمع بين الأشقاء العرب“.

وشارك الوصل في آخر نسخة من البطولة العربية، وتأهل لدور الـ8.

وستحمل النسخة الجديدة من البطولة العربية اسم كأس الملك محمد السادس للأندية الأبطال.