رسميًا.. الكرواتي إيفان ليكو مدربًا لنادي العين الإماراتي حتى 2021

أعلن نادي العين الإماراتي تعاقده رسميًا مع المدرب الكرواتي إيفان ليكو “41 سنة” حتى عام 2021، وذلك لقيادة فريق الكرة الأول.

وأصدر نادي العين بيانًا قال فيه إن التعاقد مع إيفان ليكو جاء للمساهمة في تحقيق أهداف “الزعيم” خلال التحديات الكبيرة التي سيخوضها الفريق على الصعيدين المحلي والقاري في الاستحقاقات القادمة.

وأكد محمد عبيد “حماد”، عضو مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، المشرف العام على الفريق الأول أن ما حققه المدرب الكرواتي إيفان ليكو من نجاحات في بلجيكيا، أسهمت في وضع اسمه ضمن قائمة المرشحين لقيادة الفريق في الفترة القادمة.

وأوضح: ”أبرز النقاط التي استندنا عليها تمثلت في شخصية المدرب وأسلوب تعامله وطريقة تفكيره بالإضافة إلى التمسك بالمدرسة الكرواتية التي حقق معها العين نجاحات لافتة في الفترة الماضية، والتي تأقلم وتكيف معها لاعبو الفريق سريعًا“.

العين يتعاقد مع الكرواتي إيفان ليكو لمدة موسمين ✍️ ثلاثة مهاجمين تحت مجهر الزعيم أحدهم من الدوري المحلي وآخر من السعودي والثالث يلعب في أوروبا حماد: المدرب باشر عمله فعلياً قبل التوقيع واطلع على برنامج الإعداد ولديه بعض التعديلات التفاصيل ????https://t.co/vuC6IcaBJ1#نادي_العين pic.twitter.com/ASjvObGesB — Al Ain FC (@alainfcae) June 1, 2019

وأكمل في بيان رسمي: ”ناقشنا اليوم أجندة الموسم القادم وبرنامج التحضير لكافة الاستحقاقات المقررة على الفريق في الموسم الجديد كما تحدثنا عن بعض الأمور المرتبطة بتجهيز اللاعبين للتحديات القادمة سعيًا لتحقيق أهداف النادي، وننتظر من المدرب تقريرًا مفصلًا لحسم جميع الأمور المرتبطة بالفريق قبل بداية التحضير للموسم القادم، سواء مرحلة التجمع الداخلي أو خلال المعسكر الخارجي“.

وحول برنامج التحضير للموسم الجديد قال: “اطلع المدرب إيفان ليكو على البرنامج الإعدادي المقترح للفريق، وأكد أن لديه بعض التعديلات التي سيتضمنها تقريره المرتقب من ناحية المباريات الودية وفترات التحضير والجرعات التدريبية، وفقًا لرؤيته في تجهيز فريقه لتحديات الموسم الكروي الجديد والتي سيتم الكشف عنها خلال المرحلة القادمة”.

من هو إيفان ليكو؟

استهل ليكو مشواره التدريبي بقيادة فريق آود هيفرلي لوفين البلجيكي في 2014، قبل أن ينتقل للانضمام إلى الجهاز الفني كمساعد لمواطنه إيغور تيودور في فريق باوك سالونيكا اليوناني 2015/2016، وفي موسم 2016/2017 قاد فريق سينت ترويدن البلجيكي، قبل أن يتلقى عرضًا لتدريب فريق كلوب بروج البلجيكي الذي حقق معه نجاحات كبيرة، إذ حصد لقب بطل الدوري البلجيكي وكأس السوبر، وحصد جائزة أفضل مدرب لموسم 2017/2018.