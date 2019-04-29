أهداف مباراة الظفرة وشباب الأهلي دبي.. 2/0 لرفاق أحمد خليل (فيديو)

سجل أحمد خليل الهدف الأول في المباراة التي تجمع ناديه شباب الأهلي دبي مع الظفرة في نهائي كأس رئيس الدولة.

وجاء هدف أحمد خليل في الدقيقة 31 بضربة رأس.

عاد أحمد خليل وسجل الهدف الثاني لشباب الأهلي دبي بتسديدة قوية من ركلة حرة ثابتة في الدقيقة 69.

”الله .. عاد لكي يحمل الكأس .. هدف ثان لشباب الأهلي .. قربوا كأس البطولة مني .. إن قولي مطابق لفعالي .. شباب الأهلي عن طريق خليل“#شباب_الاهلي 2 – #الظفرة 0#كأس_رئيس_الدولة@abdallahalsadi1 pic.twitter.com/iUs8hLK98N — قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) April 29, 2019

وشباب الأهلي دبي هو حامل الرقم القياسي في التتويج باللقب بالتساوي مع الشارقة، ولكل منهما 8 مرات، لكن آخر ألقاب شباب الأهلي دبي يعود للعام 2012/2013، في حين لم يسبق للظفرة أن توج باللقب.

وتخطى شباب الأهلي دبي عقبة اتحاد كلباء في دور الـ16 بنتيجة 3/0، ثم تجاوز النصر في دور الـ8 بضربات الترجيح، ثم اكتسح الوصل 5/1 في نصف النهائي.

وقد صعد الظفرة للمباراة النهائية بعد الفوز على دبا الحصن في دور الـ16 بنتيجة 2/1، ثم تجاوز دبا الفجيرة 2/0 في ربع النهائي 2/1 على الشارقة في نصف النهائي.