أهداف مباراة الظفرة وشباب الأهلي دبي.. 2/0 لرفاق أحمد خليل (فيديو)

أهداف مباراة الظفرة وشباب الأهلي دبي.. 2/0 لرفاق أحمد خليل (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

سجل أحمد خليل الهدف الأول في المباراة التي تجمع ناديه شباب الأهلي دبي مع الظفرة في نهائي كأس رئيس الدولة.

وجاء هدف أحمد خليل في الدقيقة 31 بضربة رأس.

عاد أحمد خليل وسجل الهدف الثاني لشباب الأهلي دبي بتسديدة قوية من ركلة حرة ثابتة في الدقيقة 69.

وشباب الأهلي دبي هو حامل الرقم القياسي في التتويج باللقب بالتساوي مع الشارقة، ولكل منهما 8 مرات، لكن آخر ألقاب شباب الأهلي دبي يعود للعام 2012/2013، في حين لم يسبق للظفرة أن توج باللقب.
وتخطى شباب الأهلي دبي عقبة اتحاد كلباء في دور الـ16 بنتيجة 3/0، ثم تجاوز النصر في دور الـ8 بضربات الترجيح، ثم اكتسح الوصل 5/1 في نصف النهائي.

وقد صعد الظفرة للمباراة النهائية بعد الفوز على دبا الحصن في دور الـ16 بنتيجة 2/1، ثم تجاوز دبا الفجيرة 2/0 في ربع النهائي 2/1 على الشارقة في نصف النهائي.

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