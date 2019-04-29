كل ما تريد معرفته عن مباراة الظفرة وشباب الأهلي دبي في نهائي كأس رئيس الإمارات

تتجه الأنظار لمتابعة اللقاء المرتقب بين الظفرة وشباب الأهلي دبي، مساء اليوم الإثنين، في نهائي بطولة كأس رئيس دولة الإمارات.

ويبدو الصدام قويًا بين الفريقين أملًا في التتويج خاصة أن الظفرة حقق إنجازًا بالوصول للدور النهائي، كما يتطلع شباب الأهلي دبي للفوز باللقب واستكمال انتفاضته.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة الظفرة وشباب الأهلي دبي في نهائي كأس رئيس الدولة:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة 19:45 مساء اليوم الإثنين بتوقيت الإمارات على ملعب ”هزاع بن زايد“ في نادي العين.

وتذاع المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية 1 و2 و3 بصوت المعلقين علي سعيد الكعبي وفارس عوض، كما تذاع المباراة عبر قناة دبي الرياضية.

مشوار الفريقين

يحمل شباب الأهلي دبي الرقم القياسي للتتويج باللقب بالتساوي مع الشارقة 8 مرات، ولكن الفرسان لم يحصلوا على هذ البطولة منذ موسم 2012 – 2013 ولم يسبق للظفرة حصد هذه البطولة على الإطلاق.

وصعد شباب الأهلي دبي للدور النهائي بعدما تخطى عقبة اتحاد كلباء في دور الـ16 بنتيجة 3-0 ثم عبر النصر في دور الثمانية بضربات الترجيح ثم اكتسح الوصل بنتيجة 5-1 في دور الأربعة.

وصعد الظفرة لهذه المرحلة بعد الفوز على دبا الحصن في دور الـ16 بنتيجة 2-1 ثم عبور دبا الفجيرة بنتيجة 2-0 في ربع النهائي ثم إقصاء الشارقة بنتيجة 2-1 في نصف النهائي.

وفي مواجهة الدور الأول للدوري هذا الموسم، فاز الأهلي دبي بنتيجة 5-0.

احتفالية خاصة

رتب الاتحاد الإماراتي حفلًا خاصًا للإعلان عن الشكل الجديد لكأس رئيس الإمارات لكرة القدم.

وتم تجهيز النسخة الجديدة وتصنيعها في إنجلترا، بمواصفات حديثة تتناسب مع أغلى المسابقات.. ونفذت النسخة الجديدة، شركة ”غراند ماكدونالدز“ الإنجليزية، وهي مصنوعة من الفضة الخالصة، ومطلية بالذهب عياري 24 و18، ووزنها الكلي 9250 غرام، والجزء العلوي عليه ألواح زجاجية لعلم الدولة، ومنحوت عليها أهم المعالم السياحية في الإمارات، وهي مسجد زايد ومتحف اللوفر وبرج خليفة وقصر الإمارات.

وتم تكريم الحكم الكويتي غازي القندي، الذي أدار أول نهائي لكأس رئيس الإمارات عام 1974 بين الأهلي والنصر، والإعلامي الراحل فاروق راشد، أحد مؤسسي الإعلام الرياضي في الإمارات في احتفالية الكشف عن الكأس الجديدة.

أسلحة شباب الأهلي دبي

يحشد فريق شباب الأهلي دبي أسلحته للفوز باللقب بعدما حصد بطولة كأس الخليج العربي وقدم انطلاقة مميزة مع مدربه الأرجنتيني رودلفو أروابارينا الذي قاد المهمة بعد رحيله عن الوصل.

وأكد مدرب الفرسان على أهمية التتويج ليس فقط لإضافة لقب لخزائن شباب الأهلي دبي ولكن أيضًا للمشاركة الآسيوية وتأمين هذه الخطوة بعيدًا عن أي حسابات ببطولة الدوري.

ويعتمد شباب الأهلي دبي على أبرز نجومه الإكوادوري خايمي أيوفي الذي سجل هاتريك في آخر لقاءاته ضد الإمارات بالدوري بجانب المولودوفي هنريك لوفانور وإسماعيل الحمادي وماجد حسن.

أوراق الظفرة

ورغم صعوبة المهمة إلا أن المدرب الصربي فوك رازوفيتش المدير الفني لفريق الظفرة أبدى ثقته في قدرة فريقه على تحقيق نتيجة إيجابية وحصد الكأس من أنياب شباب الأهلي.

وحرص أيضًا السوري عمر خريبين، مهاجم بيراميدز المصري الحالي، والذي لعب في صفوف الظفرة، على مساندة فريقه الأسبق ومطالبتهم بالفوز وتحقيق اللقب.

وأكد طارق العشري، المدير الفني الأسبق لفريق الشعب الإماراتي، لـ“إرم نيوز“، أن المواجهة لن تكون سهلة كما يتوقع البعض؛ نظرًا للفوارق الفنية بين الفريقين، ولكن أجواء اللقاءات النهائية تبدو مختلفة تمامًا وحافلة بالندية.

وتوقع العشري حذرًا دفاعيًا من الظفرة واللعب على استغلال المرتدات في مواجهة أسلحة فرسان دبي وخاصة في الربع الأول من المباراة؛ لأن استقبال هدف مبكر يصعب مهمة الظفرة.

ويعتمد الظفرة على أبرز نجومه: البرازيلي رومولو دوس سانتوس وسعيد الكثيري وخالد باوزير وسهيل المنصوري.