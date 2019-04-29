الموعد والقنوات الناقلة لمباراة شباب الأهلي دبي ضد الظفرة اليوم في نهائي كأس رئيس الإمارات

يواجه شباب الأهلي دبي نظيره الظفرة في مباراة نارية، مساء اليوم الاثنين، على استاد هزاع بن زايد في مدينة العين، بنهائي مسابقة كأس رئيس الإمارات لكرة القدم.

وتأهل شباب الأهلي إلى النهائي للمرة الحادية عشرة في تاريخه، بعد فوزه على الوصل 5-1 في نصف النهائي، بينما تخطى الظفرة فريق الشارقة 2-1 ليبلغ المباراة الختامية للمسابقة للمرة الأولى.

وتصب الترشيحات لصالح شباب الأهلي المتوج ثماني مرات آخرها عام 2013، حين عادل الرقم القياسي للشارقة في عدد الألقاب، لكنه فشل بعد ذلك في مناسبتين في أن يصبح الفريق الأكثر تتويجًا، بخسارته أمام العين 0-1 في نهائي 2014، وأمام النصر بركلات الترجيح 0-3 (الوقت الأصلي والإضافي 1-1) في 2015.

واستهل شباب الأهلي منافساته في البطولة بفوز عريض على اتحاد كلباء بثلاثية نظيفة في 9 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ليضمن المشاركة في ربع نهائي البطولة.

وتخطى شباب الأهلي نظيره النصر في ربع النهائي بركلات الترجيح (4-2)، بعد نهاية الوقت الأصلي للقاء 1-1، وفي 16 مارس (آذار) الماضي عبر شباب الأهلي إلى النهائي بفوز عريض على الوصل 5-1.

بث مباشر..تغطية نهائي كأس رئيس الدولة https://t.co/JBnhUhz5bj — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) April 29, 2019

ومن جانبه، تأهل الظفرة إلى ربع نهائي كأس رئيس الإماراتي بعد أن تخطى دبا الحصن 2-1، الذي يلعب في دوري درجة الأولى، قبل أن يخطف ”فارس الغربية“ تذكرة نصف النهائي“ بالفوز على الفجيرة 2-1.

وخاض الظفرة الاختبار الأصعب له في البطولة في نصف النهائي، عندما واجه متصدر دوري الخليج العربي، الشارقة، إلا أنه تمكن من العبور بفضل هدفي ريغوناتو ورومولا (2-1).

وتنطوي مسابقة كأس رئيس الدولة على أهمية خاصة، خلافًا لقيمة وعظمة المناسبة، حيث يحصد الفائز بلقب البطولة بطاقة مباشرة لتمثيل الإمارات في النسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا 2020، علاوة على منافسته على لقب بطل السوبر في الموسم التالي 2019 – 2020، أمام الفريق المتوج بلقب دوري الخليج العربي في الموسم الحالي، وستكون موقعة الليلة الأولى التي يقام فيها نهائي البطولة الأغلى خلال أبريل منذ نحو ستة مواسم، حينما أقيم نهائي موسم 2011 – 2012 بين الجزيرة وبني ياس والذي انتهى بفوز الأول 3 – 1 في 23 أبريل.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة شباب الأهلي والظفرة في تمام الساعة 17:45 بتوقيت القاهرة، 18:45 بتوقيت السعودية، 19:45 بتوقيت الإمارات، وتذاع عبر قنوات أبوظبي الرياضية 1و2و3 ودبي الرياضية 1، والشارقة الرياضية.